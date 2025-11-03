Wreszcie nadszedł ten moment! 3 listopada Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela mają dostać decyzję o rozwodzie. Ma zapaść na pierwszej i zarazem ostatniej rozprawie, bo małżonkowie mieli już porozumieć się w kwestiach spornych jak podział majątku czy opieka nad córkami. Mamy zdjęcia!

Kaczorowska i Pela - ich idealny związek zaczął się chwiać

Wszystko wyglądało jak w bajce - piękna para, piękna, miłość, piękne dzieci w pięknym domu. Ale prawda o relacji Kaczorowskiej i Peli była inna. Gwiazda czuła, że to na jej barkach spoczywała odpowiedzialność za relację z mężem, że nie mogła się przy nim rozwijać. Idealny związek posypał się niczym domek z kart we wrześniu 2024 r., a para wkrótce ogłosiła rozstanie. Pojawiły się plotki o zaskakującym zachowaniu aktorki w dżungli podczas kręcenia programu "Królowa przetrwania", a później o jej związku z Marcinem Rogacewiczem, który w czerwcu rozwiódł się z żoną.

Kaczorowska i Pela szybko uzgodnili sposób, w jaki będą naprzemiennie opiekować się córkami, a tancerz i choreograf, który do tej pory zajmował się dziewczynkami, domem i pomagał żonie w prowadzeniu biznesów, wrócił do pracy zawodowej. Życie tej dwójki mocno się zmieniło.

Rozstanie - tak, rozwód - nie

Choć rozstanie zostało ujawnione, formalności ciągnęły się miesiącami. Zapracowania Kaczorowska nie miała czasu na rozwód! A gdy już dochodziło do spotkań mediacyjnych, małżonkowie nie mogli się porozumieć.

Ja niezmiennie chciałbym zakończyć to małżeństwo ugodą. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, szkoda mi życia na ciąganie się po sądach. Mam nadzieję, że umówione spotkanie ugodowe dojdzie do skutku i zamkniemy sprawę - mówił Pela Pudelkowi.

Ostatecznie para porozumiała się - Pela przejął dom i kredyt, a Kaczorowska zaczęła budować nowe gniazdko z kolejnym partnerem. Ona i Rogacewicz mają wprowadzić się do niego jeszcze w tym roku.

Nie było łatwo im się dogadać, ale ze względu na dobro dzieci zrobili to i mają nadzieję, że nic się już nie zmieni - mówił nasz informator.

Aktorka i jej mąż przez wiele miesięcy szykowali się do rozwodu - miał być szybki i cichy, bez roztrząsania problemów pary i bez orzekania o winie, dlatego kluczową sprawą było ustalenie szczegółów, zanim sąd wyznaczy rozprawę. Pozew rozwodowy trafił do sądu w lipcu 2025 r., po 10 miesiącach od rozstania, a rozprawę wyznaczono na początek listopada 2025 r.

W grudniu zeszłego roku Kaczorowska wyznała, że bardzo przeżywa to, co dzieje się w jej życiu prywatnym, ale nie płacze przed kamerami.

Ja bardzo lubię płakać, bo płacz jest oczyszczający. Tylko ja nie płaczę przed kamerami i nie płaczę na Instagramie tylko płaczę w poduszkę i w ramię zaufanych osób, przyjaciółki, mamy czy terapeutki. I to jest taka przestrzeń, gdzie jest miejsce na łzy. A uważam, że taniec wyraża dużo więcej niż tysiąc słów, więc zamiast pisać i opowiadać w przestrzeni medialnej, ja potańczę - wyznała Kaczorowska w rozmowie z prowadzącymi "Halo, tu Polsat".

I faktycznie, potańczyła. Kaczorowska wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie partnerował jej aktor Marcin Rogacewicz, z którym od miesięcy była w prywatnym związku. Para ukrywała swoją relację, ale w końcu musiała przestać, bo wszyscy wiedzieli o tym, co ich łączy.

Para spotkała się w sądzie

Choć rozwód Kaczorowskiej i Peli przesunął się w czasie, małżonkowie w końcu pojawili w sądzie. Rozprawę wyznaczono na niezbyt odległy termin, który wypadł nieco ponad 4 miesiące od złożenia wniosku rozwodowego, jednak pertraktacje wydłużyły całe przedsięwzięcie.

Aktorka, która przechadzała się po sądowych korytarzach, zwracała uwagę strojem - bardzo skromnym, beżowym. Tuż przed wejściem na salę rozpraw dawni partnerzy przywitali się, podali sobie ręce, a potem usiedli daleko od siebie.

