Wiadomo już, co z rozwodem Kaczorowskiej i Peli. Zaskakujące informacje o pozwie. Ujawniamy!

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-10-21 5:30

Klamka już zapadła! "Super Express" ustalił, że dokładnie za dwa tygodnie Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Maciej Pela (35 l.) wreszcie spotkają się w sądzie, by wciąż rozwód. Pierwsza rozprawa ma być też tą ostatnią. Wszystko bowiem dogadali, negocjując ugodę rozwodową. Wiemy, jak podzielili majątek i opiekę nad córkami. 

Rozwód Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli

Ich małżeństwo rozpadło się dokładnie rok temu. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela już wcześniej przechodzili poważne kryzysy, ale o rozstaniu przesądził romans, który tancerka miała nawiązać w dżungli na planie programu "Królowa przetrwania". Po jej powrocie do kraju szybko zaczęli żyć osobno. Ale żadne z nich nie składało pozwu rozwodowego. Zaczęli za to oficjalne negocjacje w kancelarii prawnej. Trwały one kilka miesięcy!

Sprawa ugody i rozwodu stanęła w martwym punkcie. Agnieszka przestała się odzywać. Ustalenia dotyczące ugody nie zostały przez nią spełnione. Ja ze swojej strony wywiązałem się ze wszystkich zobowiązań

- powiedział mediom Maciej Pela na początku tego roku.

Pozew po wielu miesiącach

Dodał wtedy, że nie zamierza składać pozwu rozwodowego. Więc zrobiła to Agnieszka, ale dopiero 7 lipca. Dzięki temu, że ostatecznie dogadali się w sprawie ugody, pierwszą rozprawę wyznaczono już na pierwsze dni listopada. I na niej ma się zakończyć. - Nie było łatwo im się dogadać, ale ze względu na dobro dzieci zrobili to i mają nadzieję, że nic się już nie zmieni - mówi nasz informator. 

Ugoda rozwodowa Kaczorowskiej i Peli

Jak już informowaliśmy, opiekę nad córeczkami - Emilką (6 l.) i Gabrysią (4 l.) - ustalili naprzemiennie. Wspólny dotychczas dom pary przejął Maciej Pela i od blisko roku już sam spłaca kredyt na nieruchomość. Agnieszka Kaczorowska w tym czasie kupiła nowym dom, który urządza razem z nowym ukochanym - Marcinem Rogacewiczem (45 l.). Wprowadzą się do niego jeszcze w tym roku.

