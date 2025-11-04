Co Agnieszka Kaczorowska robiła dzień przed rozprawą rozwodową? Zdziwicie się

Agnieszka Kaczorowska ma za sobą stresujący czas - 3 listopada odbyła się jej rozprawa rozwodowa. Teraz, w oczekiwaniu na wyrok, aktorka szykuje się do spektaklu tanecznego, w którym wystąpi u boku Macieja Rogacewicza. Pracy jej nie zabraknie. Aby przygotować się na te wszystkie trudy, gwiazda dzień przed rozwodem wybrała się w szczególne miejsce!

Jesienią zeszłego roku po sześciu latach małżeństwa Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela ogłosili rozstanie. Para latami uchodziła za wzór związku - i to nie tylko showbiznesowego. Zakochani prowadzili wspólne życie i biznesy, ale z czasem ich bajkowa relacja zaczęła się sypać.

Choć od rozejścia się pary mijały kolejne miesiące, formalny rozwód nie był procedowany. Mimo rozstania, od którego minął ponad rok, aktorka i tancerz wciąż byli małżeństwem.

Stresujący czas

W końcu w lipcu 2025 roku aktorka, która wówczas już od kilku miesięcy spotykała się z Marcinem Rogacewiczem, złożyła pozew rozwodowy. Po długich negocjacjach między stronami i uzgodnieniu szczegółów podziału majątku, zobowiązań i opieki nad dziećmi, odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa. Została wyznaczona na 3 listopada 2025. Spotkanie w warszawskim sądzie miało być ostatnim aktem wspólnej drogi znanej pary. 

Choć warunki rozstania zostały uzgodnione wcześniej, wizyta w sądzie musiała być stresująca dla obu stron. Kaczorowska i Pela przyszli na rozprawę ze swoimi prawnikami, wymienili uprzejmości i usiedli daleko od siebie. Po wyjściu z sali sądowej aktorka lekko się uśmiechała, a jej, wciąż mąż, był poważny. Okazało się, że wyrok nie zostanie ogłoszony tego dnia, a dopiero po 2 tygodniach, więc Agnieszka i Maciej do 17 listopada będą jeszcze małżeństwem.

Musiała odpocząć

Kaczorowskiej ostatnio nie było lekko - najpierw odpadła z "Tańca z Gwiazdami", później odbyła się jej rozprawa rozwodowa, a kolejne dni to treningi do przedstawienia tanecznego, które gwiazda wystawi razem z Rogacewiczem. Nic więc dziwnego, że dzień przed rozwodem Kaczorowska udała się w wyjątkowe miejsce, aby odpocząć, naładować baterie i spędzić czas z córkami.

Na jej InstaStory pojawiły się zdjęcia i nagrania z wizyty w hotelu! Czterogwiazdkowy ośrodek mieszczący się w miejscowości Busko-Zdrój zapewnił Kaczorowskiej i rozrywkę, i relaks, i... zabiegi SPA. To na nich bardzo zależało aktorce, która później zachwalała je w sieci. Tak wypieszczona gwiazda zaraz po powrocie z wycieczki stawiła się w sądzie.

Dobra decyzja?

