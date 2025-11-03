Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela ogłosili rozstanie jesienią 2024 roku, ale zwlekali z rozwodem. Pela postanowił nie składać o niego wniosku, a Kaczorowska aż przez 10 miesięcy była zbyt zajęta, by dopełnić formalności. W końcu w lipcu aktorka złożyła w sądzie odpowiednie dokumenty, a w listopadzie doszło do rozprawy rozwodowej między małżonkami, którzy już od ponad roku nie są razem.

Ich relacja po rozstaniu była skomplikowana, bo partnerzy nie chcieli robić krzywdy dzieciom i skupili się na naprzemiennej opiece nad nimi. Zaraz po zakończeniu relacji zaczęli żyć osobno, dzieląc się wychowaniem córek, z którymi mieszkali w rodzinnym domu dziewczynek. Kiedy Pela zajmował się pociechami, Kaczorowska nocowała u mamy, a kiedy przychodził czas zmiany, Pela spędzał czas u brata.

Rozwód? Trzeba było poczekać

Kaczorowska w wakacje złożyła wniosek rozwodowy, a rozprawę wyznaczono na 3 listopada 2025 roku. Około południa i aktorka, i jej mąż - oboje w towarzystwie prawników - stawili się w sądzie. Ona przyciągała wszystkie spojrzenia dzięki bardzo skromnemu, jasnemu zestawowi, jaki wybrała na tę wyjątkową okoliczność. Wyglądała stylowo i minimalistycznie, ale ciekawie.

Kaczorowska połączyła beżową, długą spódnicę z kozakami, co stworzyło duet w stylu lat 70. Dopełniła go marynarką - obszerną i z nieco zbyt długimi rękawami. Kropką nad i była jasna torebka.

Mąż, choć elegancki, stanowił przeciwieństwo gwiazdy.

Szykowny Pela. A mina? Nietęga

Maciej Pela w sądzie stawił się ubrany w ciemny, gładki, dobrze dopasowany garnitur i czarne buty. Zestaw rozjaśnił białą koszulą. Wyglądał profesjonalnie i szykownie. Ani jemu, ani Kaczorowskiej nie było do śmiechu. Małżonkowie tuż przed wejściem na salę rozpraw wymienili krótkie: "cześć" i usiedli w sporej odległości od siebie.

Nie było gestów przyjaźni, uśmiechów - to był dla nich trudny dzień.

