Skromniutka Agnieszka Kaczorowska tak pokazała się w sądzie. Na rozwód zakryła się od stóp do głów

Agnieszka Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela rozstali się jesienią 2024 r., niedługo po tym, jak gwiazda wróciła z dżungli, gdzie nagrywała program "Królowa przetrwania". Tancerz i choreograf, z którym gwiazda "Klanu" przez lata układała sobie życie, był zaskoczony decyzją partnerki o końcu ich relacji. Ale była to decyzja nieodwołalna. Małżonkowie szybko omówili kwestie opieki nad córkami, jednak ich rozwód przeciągał się w czasie.

A to nie mogli porozumieć się w kluczowych sprawach, a to Kaczorowska nie miała czasu na rozwód ze względu na napięty grafik zawodowych wyzwań. W końcu stało się! W lipcu Kaczorowska złożyła pozew rozwodowy, a nieco ponad 4 miesiące później i ona, i jej mąż stawili się w sądzie, by formalnie zakończyć małżeństwo, które już od ponad roku nie istnieje.

Rozwód staje się faktem

Agnieszka Kaczorowska rozstała się z mężem już we wrześniu 2024 r. Na początku października gruchnęła informacja o tym, że aktorka i tancerka oraz jej mąż Maciej Pela nie są razem. Wkrótce wyszło na jaw, że partnerzy nie mieszkali ze sobą już od kilku tygodni. To był szok dla fanów pary, która wydawała się tak zgodna!

A jednak niemal dokładnie rok temu, na początku listopada 2024 r., Kaczorowska po raz pierwszy wyznała na kanapie u Kuby Wojewódzkiego:

Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... no jeszcze nie mamy rozwodu. Jestem tu, jeśli trzeba to powiedzieć, to powiedzmy to raz, a dobrze i zakończmy.

3 listopada 2025 r. Kaczorowska i Pela spotkali się w sądzie, by dopełnić formalności i rozejść się do swoich spraw jako wolni ludzie. Gwiazda od wielu miesięcy jest w związku z Marcinem Rogacewiczem, który rozwiódł się ze swoją żoną w czerwcu. Wystarczyła do tego jedna rozprawa. Z Kaczorowską będzie podobnie?

Skromniutka Kaczorowska na rozprawie rozwodowej. Tak pokazała się w sądzie!

Kaczorowska i Pela w sądzie powściągnęli emocje. Przywitali się ze sobą i z towarzyszącymi im prawnikami, po czym usiedli daleko od siebie, a niedługo później zniknęli za drzwiami sali rozpraw.

Aktorka wyglądała zaskakująco skromnie. Sala sądowa wymaga eleganckiego, niewyzywającego stroju, ale zestaw gwiazdy był wyjątkowo minimalistyczny. Kaczorowska postawiła na długą spódnicę, która okrywała marszczone cholewki jasnych kozaków. Do niej dobrała marynarkę, nieco zbyt długą, obszerną i z bardzo długimi rękawami, w identycznym odcieniu jasnego beżu. Strój zasłaniał Agnieszkę od stóp do głów.

Kaczorowska sięgnęła po zestaw nie w czerni czy granacie, ale w kolorze, którzy zbliżał się do bieli. Wyglądała skromnie i niewinnie. Jak oceniacie? Dobrze dobrała stylizację do okazji?

Pela w ciemnym garniturze stanowił totalne przeciwieństwo swojej żony, choć jego strój był wyjątkowo szykowny.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz planują swoje pocałunki w "Tańcu z Gwiazdami"? Prawda wyszła na jaw!