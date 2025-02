Skandal! Rozgrzana Kaczorowska: "Ale mam chcicę"! A następnie zabawiała się imitacją członka

Agnieszka Kaczorowska w 9. odcinku "Królowej przetrwania" oznajmiła wszystkim, że: "ma chcicę!" Następnie dostała do zabawy imitację męskiego członka i była prawie zadowolona. Ostatecznie stwierdziła, że to jednak nie to samo. W przerwie wyznała do kamery, że seks w Polsce jest tematem tabu. I wyglądała na ekspertkę. Co tam się dzieje?