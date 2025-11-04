Nie mają dość blasku fleszy! Kaczorowska i Rogacewicz zarabiają na swojej miłości

Zaledwie kilka dni po emocjonalnym pożegnaniu z tanecznym show Kaczorowska i Rogacewicz ogłosili premierę własnego spektaklu. "Siedem" ma być połączeniem teatru, tańca i muzyki, a przede wszystkim, manifestem wolności i miłości. Jednak dla wielu obserwatorów to nie artystyczne ambicje są tu najważniejsze, a fakt, że para wciąż nie daje o sobie zapomnieć.

Kaczorowska i Rogacewicz będą zarabiać na swojej miłości

Kaczorowska i Rogacewicz poinformowali o swoim projekcie w mediach społecznościowych, zamieszczając wspólne, niezwykle zmysłowe zdjęcia. W opisie napisali:

Marzyliśmy o tym… więc spełniamy nasze marzenie! Zapraszamy Was na spektakl "7", gdzie prosto z serca, aktorsko, tanecznie i muzycznie, dotykamy tematu wolności.

W opisie projektu czytamy, że spektakl ma opowiadać o spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy "zaczynają swoje życie od nowa". Widzowie mogą więc spodziewać się historii o miłości, namiętności, pasji i emocjonalnym odrodzeniu, motywach, które wydają się zaskakująco zbieżne z prawdziwym życiem artystycznej pary.

Nie bez znaczenia jest też moment ogłoszenia przedsięwzięcia. Kaczorowska zaledwie dzień wcześniej stawiła się w sądzie na rozprawie rozwodowej z Maciejem Pelą. Choć w jednym z wywiadów zapowiadała, że po "Tańcu z Gwiazdami" planuje "zniknąć z mediów" i dać swojej relacji z Rogacewiczem więcej prywatności, rzeczywistość szybko zweryfikowała te deklaracje.

Ich spektakl od razu wzbudził ogromne zainteresowanie. Bilety na pierwsze zaplanowane występy kosztują od 100 do 150 złotych, a część z nich już się wyprzedała. Wygląda więc na to, że publiczność jest spragniona zobaczyć tę parę ponownie, choćby w innej, teatralno-tanecznej odsłonie. Na zdjęciach promujących widowisko Kaczorowska i Rogacewicz prezentują się niezwykle namiętnie (zresztą, ja zwykle), spojrzenia, dotyk i bliskość między nimi mówią więcej niż tysiąc słów.

