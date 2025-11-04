Kaczorowska ma dość! Brat Rogacewicza nie będzie zadowolony?

Między Agnieszką Kaczorowską a bratem jej ukochanego, Marcina Rogacewicza, najwyraźniej nie ma sympatii. Maciej Rogacewicz w ostatnich tygodniach pozwolił sobie na kilka uszczypliwych komentarzy dotyczących związku brata, co nie spodobało się aktorce. Efekt? Został przez nią zablokowany w mediach społecznościowych. Dzieje się!

Romans Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza od początku przyciąga uwagę fanów i mediów. Para, chociaż nie ukrywa swojego uczucia, to jednak wokół ich relacji narasta coraz więcej kontrowersji. Po zamieszaniu związanym z ich udziałem w "Tańcu z Gwiazdami", do sieci przedostały się także rodzinne niesnaski. Głos w sprawie zabrał brat Marcina, Maciej Rogacewicz, który w kilku wypowiedziach nie szczędził przytyków wobec nowego związku aktora.

Kaczorowska krótko z bratem Rogacewicza. Wizerunek nowej rodziny uratowany?

Relacja Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicz od kilku miesięcy jest chętnie komentowana w mediach. Ostatnio para znalazła się w centrum uwagi, gdy niespodziewanie pożegnała się z "Tańcem z Gwiazdami". Po odpadnięciu z programu zakochani natychmiast opuścili studio, nie żegnając się z innymi uczestnikami. Dodatkowo zabrakło ich podczas tradycyjnej transmisji na żywo z udziałem odpadających gwiazd, co wzbudziło sporo kontrowersji.

Kilka dni później Kaczorowska i Rogacewicz mieli pojawić się w kabaretowym programie "K2. Jedziemy po bandzie". Ku zaskoczeniu widzów, ich udział został odwołany w ostatniej chwili. Organizatorzy postanowili w żartobliwy sposób zareagować na sytuację, na scenie pojawiły się manekiny przedstawiające parę. Właśnie wtedy do sprawy odniósł się Maciej Rogacewicz, brat Marcina, który w komentarzu pod jednym z postów programu napisał: "Świetne posunięcie. Trzeba być profesjonalnym".

Wielu internautów odczytało te słowa jako ironiczny przytyk pod adresem brata i jego partnerki. Co więcej, to nie pierwszy raz, kiedy Maciej publicznie odnosi się do rodzinnych spraw. Wcześniej podważał wypowiedzi Marcina dotyczące trudnych relacji z matką, sugerując, że aktor nie mówi całej prawdy.

Nie dziwi więc, że Agnieszka Kaczorowska postanowiła postawić granicę. Jak ujawnił Maciej w rozmowie z "Twoim Imperium", tancerka zablokowała go w mediach społecznościowych. 

Chociaż niczego nie skomentowałem na profilu Agnieszki Kaczorowskiej, ani nie oglądałem jej "storek", to już mnie zablokowała - miał powiedzieć brat Rogacewicza.

