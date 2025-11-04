Patyra znowu zaczepia Kaczorowską. Szok, co teraz wyjawił

O Agnieszce Kaczorowskiej od miesięcy jest głośno nie tylko z powodu jej kariery tanecznej, lecz przede wszystkim przez medialny rozwód z Maciejem Pelą i nowy związek z aktorem Marcinem Rogacewiczem. Ta historia miłosna błyskawicznie stała się pożywką dla mediów, które skrupulatnie śledzą każdy krok pary. Nic więc dziwnego, że temat trafił także do porannego programu TV Republika "Wstajemy", w którym Rafał Patyra, Anna Popek i Natalia Rzeźniczak regularnie komentują plotkarskie doniesienia w ramach segmentu "Wtoreczek ploteczek". Właśnie w tym kontekście doszło do kolejnej wpadki dziennikarza. Patyra, który już wcześniej zasłynął z kontrowersyjnych uwag pod adresem Kaczorowskiej, po raz kolejny postanowił "żartobliwie" wtrącić coś od siebie na temat tancerki. Zabawnie czy żenująco?

Zobacz też: Mucha nie gryzła się w język! Jej komentarz o "czterech sekundach" zaboli Rogacewicza i Kaczorowską

Patyra znowu o Kaczorowskiej. Szok, co o niej wyjawił!

Podczas rozmowy o rozwodzie Kaczorowskiej z Maciejem Pelą, Rafał Patyra niespodziewanie stwierdził:

Doszedłem do wniosku, że ja też miałem związek emocjonalny z Agnieszką Kaczorowską, ale o tym to w innym odcinku... - powiedział Patyra.

Wypowiedź ta wzbudziła konsternację wśród współprowadzących. Nieco rozbawiona, ale też wyraźnie zmieszana Ilona Januszewska szybko sprowadziła go na ziemię.

Sądowy też - skomentowała Januszewska.

Na reakcję pozostałych prowadzących nie trzeba było długo czekać. Natalia Rzeźniczak dorzuciła: "Kobiety lubią napięcie - czy to pozytywne, czy negatywne".

Słowa Patyry, wypowiedziane w luźnym tonie, zostały odebrane przez część widzów jako kolejna próba ośmieszenia tancerki. Tym bardziej że dziennikarz już wcześniej znalazł się w ogniu krytyki za swoje komentarze dotyczące Agnieszki. W jednym z wcześniejszych odcinków tego samego programu porównał ją do… seryjnego mordercy, co spotkało się z ogromnym oburzeniem opinii publicznej.

Po tamtym incydencie Kaczorowska nie pozostała bierna. Wysłała do stacji przedsądowe wezwanie, w którym zarzuciła dziennikarzowi i TV Republika naruszenie dóbr osobistych. Patyra skomentował to w sobie tylko znany sposób, twierdząc, że właśnie "dołączył do listy męskich ofiar Agnieszki Kaczorowskiej", próbując przekuć kontrowersję w żart. Dzieje się w tej Republice, nie ma co...

Zobacz też: Kaczorowska ma dość! Brat Rogacewicza nie będzie zadowolony?

Zobacz naszą galerię: Patyra znowu zaczepia Kaczorowską. Szok, co teraz wyjawił

Sonda Czy Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz do siebie pasują? Tak, ładna z nich para Nie, powinna zostać z Pelą