Mucha nie gryzła się w język! Jej komentarz o "czterech sekundach" zaboli Rogacewicza i Kaczorowską

Anna Mucha słynie z bezpośredniości i poczucia humoru, które nierzadko idą w parze z ostrymi komentarzami pod adresem innych gwiazd. Tym razem aktorka była gościnią podcastu "WojewódzkiKędzierski", prowadzonego przez Kubę Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. W trakcie długiej rozmowy poruszono wiele tematów, od słynnej sesji dla "Playboya", przez wspomnienia z festiwalu filmowego w Gdyni, aż po refleksje o show-biznesie. Jednak to jedno zdanie, wypowiedziane przy okazji przekomarzanek z Wojewódzkim, wzbudziło największe emocje.

Mucha ostro o Kaczorowskiej i Rogacewiczu

W pewnym momencie rozmowy Mucha, znana z ciętego języka, przerwała dyskusję, by z lekką ironią odnieść się do stylu niektórych gości programu.

Przynajmniej żyję, przynajmniej coś się dzieje, a nie, rozumiesz, jak w rozmowie z innymi gośćmi, gdzie są po prostu 4 sekundy ciszy i potem "zadaj mi inne, kolejne pytanie" - powiedziała w podcaście Mucha.

Choć nie padło żadne nazwisko, internauci błyskawicznie połączyli kropki. Wiele osób uznało, że słowa aktorki były subtelnym przytykiem w stronę Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, którzy niedawno gościli w tym samym podcaście. Wówczas doszło do niezręcznej sytuacji, Kuba Wojewódzki zapytał Marcina Rogacewicza o jego byłą żonę i plotki dotyczące rozstania. Po pytaniu zapadła cisza, po której aktor wyraźnie skrępowany odparł: "Zróbmy tak: zostawmy życie prywatne w sferze życia prywatnego. Nie będę tego komentował".

Nie był to jednak jedyny raz, gdy para zareagowała w podobny sposób. Często napięta atmosfera panowała też podczas wywiadów po odcinkach "TzG". Wtedy Agnieszka i Marcin nabierali wody w usta i nie chcieli odpowiadać na zadawane im przez obecnych na sali show reporterów.

Dlatego, gdy Mucha wypowiedziała swoje słowa w programie Wojewódzkiego, dla wielu widzów skojarzenie było oczywiste. Choć aktorka nie wymieniła nazwisk, kontekst był na tyle wyraźny, że sieć natychmiast obiegły komentarze sugerujące, że chodziło właśnie o Kaczorowską i Rogacewicza.

Warto przypomnieć, że para w ostatnim czasie często trafia na nagłówki portali. Ich relacja budzi sporo emocji, od udziału w "Tańcu z Gwiazdami", przez krytykowane zachowanie po odpadnięciu z programu, aż po rodzinne zawirowania z bratem aktora. Nic dziwnego, że każda wzmianka o nich, nawet pośrednia, natychmiast staje się tematem dnia.

