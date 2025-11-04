Mucha nie gryzła się w język! Jej komentarz o "czterech sekundach" zaboli Rogacewicza i Kaczorowską

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-04 9:19

Anna Mucha ponownie udowodniła, że podczas wywiadów nie gryzie się w język. W podcaście "WojewódzkiKędzierski" aktorka pozwoliła sobie na kąśliwą uwagę, którą wielu internautów odczytało jako aluzję do Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Jej komentarz o "czterech sekundach ciszy i prośbie o inne pytanie" wywołał ogromne poruszenie w sieci.

Anna Mucha słynie z bezpośredniości i poczucia humoru, które nierzadko idą w parze z ostrymi komentarzami pod adresem innych gwiazd. Tym razem aktorka była gościnią podcastu "WojewódzkiKędzierski", prowadzonego przez Kubę Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. W trakcie długiej rozmowy poruszono wiele tematów, od słynnej sesji dla "Playboya", przez wspomnienia z festiwalu filmowego w Gdyni, aż po refleksje o show-biznesie. Jednak to jedno zdanie, wypowiedziane przy okazji przekomarzanek z Wojewódzkim, wzbudziło największe emocje.

Zobacz też: Mucha z ukochanym, Bursztynowicz w ramionach Kassina i jego chłopaka. Gorące kulisy „Tańca z gwiazdami”!

Mucha ostro o Kaczorowskiej i Rogacewiczu

W pewnym momencie rozmowy Mucha, znana z ciętego języka, przerwała dyskusję, by z lekką ironią odnieść się do stylu niektórych gości programu. 

Przynajmniej żyję, przynajmniej coś się dzieje, a nie, rozumiesz, jak w rozmowie z innymi gośćmi, gdzie są po prostu 4 sekundy ciszy i potem "zadaj mi inne, kolejne pytanie" - powiedziała w podcaście Mucha.

Choć nie padło żadne nazwisko, internauci błyskawicznie połączyli kropki. Wiele osób uznało, że słowa aktorki były subtelnym przytykiem w stronę Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, którzy niedawno gościli w tym samym podcaście. Wówczas doszło do niezręcznej sytuacji, Kuba Wojewódzki zapytał Marcina Rogacewicza o jego byłą żonę i plotki dotyczące rozstania. Po pytaniu zapadła cisza, po której aktor wyraźnie skrępowany odparł: "Zróbmy tak: zostawmy życie prywatne w sferze życia prywatnego. Nie będę tego komentował".

Nie był to jednak jedyny raz, gdy para zareagowała w podobny sposób. Często napięta atmosfera panowała też podczas wywiadów po odcinkach "TzG". Wtedy Agnieszka i Marcin nabierali wody w usta i nie chcieli odpowiadać na zadawane im przez obecnych na sali show reporterów. 

Zobacz też: Wiemy, co Kaczorowska robiła zaraz po rozprawie rozwodowej z Pelą. Rogacewicz zabrał ją tam swoim czarnym rumakiem

Dlatego, gdy Mucha wypowiedziała swoje słowa w programie Wojewódzkiego, dla wielu widzów skojarzenie było oczywiste. Choć aktorka nie wymieniła nazwisk, kontekst był na tyle wyraźny, że sieć natychmiast obiegły komentarze sugerujące, że chodziło właśnie o Kaczorowską i Rogacewicza.

Warto przypomnieć, że para w ostatnim czasie często trafia na nagłówki portali. Ich relacja budzi sporo emocji, od udziału w "Tańcu z Gwiazdami", przez krytykowane zachowanie po odpadnięciu z programu, aż po rodzinne zawirowania z bratem aktora. Nic dziwnego, że każda wzmianka o nich, nawet pośrednia, natychmiast staje się tematem dnia.

Zobacz też: Publiczność zamarła. Anna Mucha i Maurycy Popiel zatańczyli o stracie i tęsknocie. Makijaż aktorki spłynął ze łzami żalu

Zobacz naszą galerię: Mucha nie gryzła się w język! Jej komentarz o "czterech sekundach" zaboli Rogacewicza i Kaczorowską

Mucha nie gryzła się w język! Jej komentarz o czterech sekundach zaboli Rogacewicza i Kaczorowską
25 zdjęć
Sonda
Czy Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz do siebie pasują?
Bezpieczeństwo online kiedy już jesteś offline, tożsamość cyfrowa po śmierci – Katarzyna Grabowska
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA KACZOROWSKA
Kuba Wojewódzki
Anna Mucha
MARCIN ROGACEWICZ