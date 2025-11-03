Mucha z ukochanym, Bursztynowicz w ramionach Kassina i jego chłopaka. Gorące kulisy „Tańca z gwiazdami”!

Wielkie poruszenie wywołało pożegnanie Barbary Bursztynowicz i Michała Kassina, którzy musieli opuścić show. Tancerz długo przytulał aktorkę, szepcząc jej coś pocieszającego. Na zapleczu widać było emocje – ich relacja w programie, pełna wzajemnej sympatii i szacunku, wzruszyła niejednego widza. Po chwili Kassin pocieszenie znalazł w ramionach swojego partnera, z którym wymienił czuły pocałunek.

Mucha z Wonsem, Pavlović z... Janicką

W tłumie można było dostrzec także Annę Muchę, która przyszła już uporała się z emocjami, jakie wywoła w niej powrót na parkiet. Aktorka promieniała, a po odcinku para nie szczędziła sobie czułości. Widać, że to dla nich wyjątkowy wieczór – na parkiecie i poza nim. Na miejscu nie zabrakło Iwony Pavlović, która przed budynkiem rozmawiała z Sarą Janicką, jedną z ulubionych tancerek widzów. Jurorka trzymała w rękach wielki bukiet kwiatów, a obie panie wyglądały na poruszone. Konia z rzędem temu, kto zgadnie, o czym rozmawiały.

Nowożeńcy w TzG - Bagi i Madzia

Z kolei Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska, jedna z najbardziej lubianych par tej edycji, zostali po programie zaskoczeni przez ekipę – przed studiem czekał na nich samochód ozdobiony w świąteczne gwiazdy i napis „LOVE”. Młodzi tancerze, którzy w odcinku rozeszli przez błyskawiczne zaręczyny i jeszcze szybszy ślub, pozowali do zdjęć, śmiejąc się i trzymając w rękach bukiety kwiatów. Ich energia i radość po występie udzieliła się wszystkim.

Do zdjęć chętnie pozowali Maja i Krzysztof Rutkowscy, tym razem w halloweenowych stylizacjach, które przyciągały uwagę wszystkich. Anita Sokołowska i Aneta Zając wyszły ze studia rozmarzone - powrót na parkiet musiał przysporzyć im wiele radości, a Paulina Sykut-Jeżyna wyszła ze studia z bukietem róż w towarzystwie męża. Tomasz Karolak i Izabela Skierska opuścili budynek uśmiechnięci i rozpromienieni – mimo zmęczenia widać było, że atmosfera była ciepła i przyjacielska.

