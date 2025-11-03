To te pary zatańczą w półfinale "Tańca z Gwiazdami"! Kto ma największe szanse na wygraną?

Siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" wielkimi krokami zbliża się do końca. Poznaliśmy już pięć par, które za tydzień powalczą o miejsce w finale. Nie mogło zabraknąć faworytów do zwycięstwa. Coraz bliżej Kryształowej Kuli jest również... Tomasz Karolak, którego występy wzbudzają skrajne emocje wśród widzów.

"Taniec z Gwiazdami": Wielkie emocje w jubileuszowym sezonie

"Taniec z Gwiazdami" od lat jest jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. W tym roku świętuje swoje dwudziestolecie. Pierwsze sezony można było oglądać na antenie TVN, to jubileusz obchodzony jest w Polsacie. Telewizja Solorza przejęła bowiem format w 2014 roku.

Zbliżająca się właśnie do końca siedemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" przyniosła sporo zaskoczeń. W związku z 20-leciem producenci przygotowali dla widzów oraz uczestników sporo niespodzianek. W programie nie brakowało wspomnień z poprzednich sezonów, a na parkiet powrócili nawet uczestnicy sprzed lat.

Było też kilka przykrych sytuacji. Jeden z zawodników, Michał Czernecki, odpadł z rywalizacji jeszcze przed startem programu. Kilka tygodni później z udziału zrezygnowała Maja Bohosiewicz, która również zmagała się z kontuzją.

Spore poruszenie wywołał finał siódmego odcinka. Decyzją widzów z show pożegnali się bowiem Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska, którzy dla wielu byli faworytami do zwycięstwa. Ich późniejsze zachowanie było szeroko komentowane w sieci.

"Taniec z Gwiazdami": Te pary zobaczymy w półfinale

W pierwszą niedzielę listopada odbył się ćwierć finał "Tańca z Gwiazdami". O przejście do kolejnego etapu walczyło sześć par: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Każda z par zaprezentowała po dwa układy, a w jednym z występów towarzyszyli im zwycięzcy poprzednich edycji. Szczególnie zachwyciła para numer 4, czyli Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Aż dwa razy otrzymali najwyższe noty! Najmniej głosów, od widzów i od jurorów, otrzymała para numer osiem - Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin.

Tym samym w półfinale zatańczą: 

  • Para numer 1 Maurycy Popiel i Sara Janicka
  • Para numer 4 Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko
  • Para numer 9 Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska
  • Para numer 10 Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
  • Para numer 11 Tomasz Karolak i Izabela Skierska

Dla wielu osób sporym zaskoczeniem jest udział w półfinale Tomasz Karolaka. Aktor zdecydowanie nie jest mistrzem tańca. Wręcz przeciwnie! Wprowadza jednak do show ogromną dawkę humoru, a widzowie odwdzięczają mu się za to głosami i "przepychają go" do kolejnych odcinków. Czy w ten sposób dojdzie aż do finału?

