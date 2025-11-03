"Taniec z Gwiazdami": Tomasz Karolak świętował 18. urodziny córki

Za nami ósmy odcinek siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie po raz kolejny zaprezentował się Tomasz Karolak, który razem ze swoją taneczną partnerką, Izabelą Skierską, zameldował się w półfinale. Aktor może i nie tańczy za dobrze, ale za to zapewnia doskonałą rozrywkę, za którą widzowie nagradzają go swoimi głosami.

W niedzielę każda z par aż dwa razy wychodziła na parkiet - w duecie oraz w towarzystwie zwycięzców poprzednich edycji. Tomaszowi Karolakowi i Izabeli Skierskiej wyjątkowo partnerował Robert Wabich, zwycięzca 6. edycji w Polsacie. Ich występ został oceniony na 31 punktów.

Gdy zeszli z parkietu, aktor przejął mikrofon i nie dopuścił jurorów do głosu. Zamiast tego zwrócił się do Iwony Pavlović, która świętowała w niedzielę 63. urodziny.

Jest pani skorpionicą. Macha pani ogonem z kolcem, ale nie tylko pani się dzisiaj urodziła. Dzisiaj urodziła się też... brała udział w odcinku rodzinnym - moja córka, Lena. Osiemnaste urodziny - powiedział Karolak.

Po tym aktor poprosił córkę, by do niego podeszła i wręczył jej piękny bukiet kwiatów! Chwilę później w studiu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" po raz kolejny widownia odśpiewała "Sto lat"!

Tomasz Karolak z córką imprezowali do późnej nocy!

Lena jest najstarszą córką Tomasza Karolaka. Ze związku z modelką Violettą Kołakowską doczekał się jeszcze syna, 12-letniego Leona. Najstarsza pociecha niedawno towarzyszyła znanemu ojcu w piątym, rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Aktor wyznał wtedy, że widzi w córce artystyczną duszę.

Nie chciałem nic narzucać córce, ale widzę w niej artystyczną duszę. Jestem z niej bardzo dumny. Jest to wzruszające, że z takiego dziecka rubasznego, śmiesznego, wyrasta piękna kobieta - mówił w programie.

Wiele wskazuje na to, że mają ze sobą bardzo dobrą relację. Po wczorajszym odcinku zamiast do domu udali się do restauracji Mateusza Gesslera w hali Koszyki. Razem z nimi wybrali się również znajomi Leny oraz Izabela Skierska. W takim gronie imprezowali aż do drugiej w nocy! Po wyjściu z knajpy wyściskali się na pożegnanie, a Karolak wraz z córką udali się do samochodu.

