Z "Tańca z Gwiazdami" prosto do modnej knajpy. Tomasz Karolak świętował urodziny córki do później nocy!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-11-03 13:05

W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" aż dwa razy wybrzmiało "Sto lat". 2 listopada swoje urodziny obchodzą Iwona Pavlović i ukochana córka Tomasza Karolaka, Lena. Na śpiewaniu i kwiatach się nie skończyło. Po zakończeniu programu aktor razem z córką i znajomymi udali się do modnej restauracji, gdzie świętowali do późnej godziny!

"Taniec z Gwiazdami": Tomasz Karolak świętował 18. urodziny córki

Za nami ósmy odcinek siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie po raz kolejny zaprezentował się Tomasz Karolak, który razem ze swoją taneczną partnerką, Izabelą Skierską, zameldował się w półfinale. Aktor może i nie tańczy za dobrze, ale za to zapewnia doskonałą rozrywkę, za którą widzowie nagradzają go swoimi głosami.

W niedzielę każda z par aż dwa razy wychodziła na parkiet - w duecie oraz w towarzystwie zwycięzców poprzednich edycji. Tomaszowi Karolakowi i Izabeli Skierskiej wyjątkowo partnerował Robert Wabich, zwycięzca 6. edycji w Polsacie. Ich występ został oceniony na 31 punktów.

Gdy zeszli z parkietu, aktor przejął mikrofon i nie dopuścił jurorów do głosu. Zamiast tego zwrócił się do Iwony Pavlović, która świętowała w niedzielę 63. urodziny. 

Jest pani skorpionicą. Macha pani ogonem z kolcem, ale nie tylko pani się dzisiaj urodziła. Dzisiaj urodziła się też... brała udział w odcinku rodzinnym - moja córka, Lena. Osiemnaste urodziny - powiedział Karolak.

Po tym aktor poprosił córkę, by do niego podeszła i wręczył jej piękny bukiet kwiatów! Chwilę później w studiu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" po raz kolejny widownia odśpiewała "Sto lat"!

Zobacz również: To te pary zatańczą w półfinale "Tańca z Gwiazdami"! Kto ma największe szanse na wygraną?

Tomasz Karolak z córką imprezowali do późnej nocy! 

Lena jest najstarszą córką Tomasza Karolaka. Ze związku z modelką Violettą Kołakowską doczekał się jeszcze syna, 12-letniego Leona. Najstarsza pociecha niedawno towarzyszyła znanemu ojcu w piątym, rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Aktor wyznał wtedy, że widzi w córce artystyczną duszę.

Nie chciałem nic narzucać córce, ale widzę w niej artystyczną duszę. Jestem z niej bardzo dumny. Jest to wzruszające, że z takiego dziecka rubasznego, śmiesznego, wyrasta piękna kobieta - mówił w programie.

Wiele wskazuje na to, że mają ze sobą bardzo dobrą relację. Po wczorajszym odcinku zamiast do domu udali się do restauracji Mateusza Gesslera w hali Koszyki. Razem z nimi wybrali się również znajomi Leny oraz Izabela Skierska. W takim gronie imprezowali aż do drugiej w nocy! Po wyjściu z knajpy wyściskali się na pożegnanie, a Karolak wraz z córką udali się do samochodu. 

Zobacz również: Córka Tomasza Karolaka przeszła ogromną metamorfozę! Nastolatka wygląda jak młoda Doda!

Tomasz Karolak z córką Leną
39 zdjęć

Polecany artykuł:

Taniec z Gwiazdami. Ile kosztuje Karolak? Tańczyć nie umie, a zarabia najwięcej
Super Express Google News
QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec
Pytanie 1 z 28
Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z:
Tomasz Karolak płaci jurorom "Tańca z Gwiazdami" za dobre noty? Rafał Maserak wszystko wyjawił!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TOMASZ KAROLAK
TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI