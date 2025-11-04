Wyrok rozprawy rozwodej Agnieszki Kaczorowskiej dopiero za 2 tygodnie! Skąd ta zwłoka?

Maciej Pela długo czekał najpierw na to, by żona, która zadecydowała o rozstaniu, złożyła wniosek rozwodowy. Agnieszka Kaczorowska zrobiła to w lipcu tego roku, 10 miesięcy po tym, jak rozpadło się jej małżeństwo. Później dawni partnerzy oczekiwali na wyznaczenie daty rozprawy rozwodowej i na samą rozprawę (TUTAJ znajdziecie dużo zdjęć!), co zajęło 4 miesiące. Ale to nie koniec czekania!

Sąd wydający werdykt w sprawie rozwodu Kaczorowskiej i Peli ogłosi go dopiero 2 tygodnie po tym, jak małżonkowie spotkali się w sądzie. Skąd ta zwłoka?

Specjalistka tłumaczy, czemu trzeba czekać na wyrok w sprawie rozwodu

Kaczorowska i Pela nie wypowiadają się na temat rozwodu ani tego, jak podzielili się majątkiem. Wiadomo jedynie, że kwestią dla ich najważniejszą była opieka nad dziećmi. Para doczekała się dwóch córek, które wychowuje naprzemiennie. Z doniesień medialnych wynika, że Agnieszka i Maciej ustalili wszystkie szczegóły rozstania, zanim ich sprawa trafiła na wokandę. Czyżby o czymś zapomnieli?

Według specjalistów wyrok w sprawach rozwodowych może zapaść w dniu rozprawy! U Kaczorowskiej i Peli stało się inaczej. Agnieszka Dębowska-Szymańska, prawniczka specjalizująca się w rozwodach, wytłumaczyła to w "Fakcie":

Zazwyczaj sąd stara się ogłosić wyrok jak najszybciej, nawet tego samego dnia po zakończeniu wokandy. Jeśli jednak sędzia ma inne obowiązki, bądź brak jest wcześniejszych, wolnych terminów, ogłoszenie może zostać przesunięte. Fakt, że podczas rozprawy przesłuchano dwóch świadków, może sugerować, że pojawił się element sporny. W przeciwnym razie, przy rozwodzie bez orzekania o winie, czy też bez jakichkolwiek spornych elementów (gdy strony mają dzieci), wystarcza jeden świadek.

Mecenas dodała:

Sąd mógł także zażądać dodatkowych dokumentów, np. zaświadczeń o dochodach, deklaracji PIT. Gdy strony nie zdążyły ich dostarczyć przed terminem, sąd mógł odroczyć rozprawę o 14 dni, by dać im czas na uzupełnienie braków. Najprawdopodobniej chodzi więc o kwestie formalne, bądź konieczność rozważenia jednego spornego zagadnienia, a nie o poważny konflikt. Odroczenie o dwa tygodnie w takim przypadku wydaje się całkowicie uzasadnione.

Rozwód Kaczorowskiej i Peli na finiszu

Kaczorowska i jej mąż spotkali się w sądzie 3 listopada, a 17 listopada ma zostać wydany wyrok w sprawie ich rozwodu. Po rozprawie Agnieszka wyszła z budynku zadowolona i uśmiechnięta, wykonała telefon, a po chwili pojawił się jej nowy partner, Marcin Rogacewicz, który zabrał ją autem wprost do restauracji. Maciej Pela opuścił gmach w samotności.

