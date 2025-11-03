Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela już po rozwodzie? Nabrali wody w usta. Na wyrok trzeba poczekać

Jesienią 2024 r. polskim show-biznesem wstrząsnęła wieść o rozstaniu jednej z najbardziej kochających się par – aktorki i tancerki Agnieszki Kaczorowskiej oraz tancerza Macieja Peli. Wydawało się, że zakochani tworzą wzorowe małżeństwo: ślub w 2018 roku, dwie córeczki, wspólne fotografie w sieci ukazujące tylko szczęście... Po sześciu latach małżeństwa bajka miała się zakończyć.

Zobacz także: Maciej Pela znów będzie "do wzięcia". Tak wyglądał w dniu rozwodu z Agnieszką Kaczorowską. Mina? Nietęga

Rozstali się, ale nie było rozwodu

Choć para zdecydowała się na rozstanie, formalnie nadal tworzyła małżeństwo. W styczniu 2025 media informowały, że Kaczorowska i Pela szykują się do rozwodu bez orzekania o winie. Miało dojść do mediacji i pozasądowego ustalenia, jak Maciej i Agnieszka podzielą majątek, zobowiązania finansowe i obowiązki rodzicielskie. Niestety, Kaczorowska była tak zabiegana, że na rozwód nie starczało jej czasu, na rozmowy z prawnikami też nie było go za wiele. Zajmowały ją przygotowania do "Tańca z Gwiazdami" oraz nowy związek z Marcinem Rogacewiczem (który w czerwcu 2025 r. rozwiódł się z żoną).

W końcu jednak, w lipcu 2025 r., 10 miesięcy po zerwaniu z mężem, gwiazda złożyła pozew rozwodowy. Rozprawę wyznaczono na początek listopada, a więc czas oczekiwania nie był długi. Zanim sprawa znalazła się na wokandzie, małżonkowie doszli do porozumienia w kluczowych kwestiach. Pozostało im tylko spotkać się w sądzie.

Zobacz także: Skromniutka Agnieszka Kaczorowska tak pokazała się w sądzie. Na rozwód zakryła się od stóp do głów

W końcu rozwód! A co z wyrokiem?

Doszło do tego 3 listopada. Około południa Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska weszli do budynku, przywitali się ze sobą oraz z prawnikami i usiedli daleko od siebie, czekając na rozprawę, która miała ostatecznie zmienić status ich związku. Na salę Pela wchodził z nietęgą miną... Gdy małżonkowie opuszczali ją, na twarzy aktorki malował się uśmiech.

Wbrew pozorom, para wciąż się nie rozwiodła! Na wyrok trzeba poczekać. Zostanie on ogłoszony 17 listopada, a więc 2 tygodnie po rozprawie. Póki co dawni partnerzy nie komentują tego, co wydarzyło się na sali sądowej.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska wreszcie się rozwodzi! Od rozstania minął ponad rok, gwiazda od miesięcy ma nowego partnera

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Kaczorowska w sądzie. Tak ubrana stawiła się, by uzyskać rozwód z Maciejem Pelą

Tak Kaczorowska i Pela zachowywali się w sądzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.