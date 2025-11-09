Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mówią o wspólnym dziecku w "Pytaniu na śniadanie"!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-09 10:35

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pojawili się w sobotni poranek w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiedzieli o swoim życiu prywatnym oraz o wspólnym artystycznym projekcie. Para, którą połączyła nie tylko scena, ale i głębokie uczucie, zaprezentowała widzom kulisy swojego najnowszego przedsięwzięcia, spektaklu taneczno-muzycznego "7". Przedstawienie, opowiadające o wolności w miłości i relacjach, już teraz budzi ogromne emocje, a bilety na premierę wyprzedały się błyskawicznie.

Agnieszka Kaczorowska, tancerka, choreografka i aktorka, oraz Marcin Rogacewicz, znany aktor teatralny i telewizyjny, od dawna tworzą wyjątkowy duet, nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Ich wspólna energia i chemia, widoczna zarówno na scenie, jak i poza nią, stały się inspiracją do stworzenia projektu, który ma pokazać, jak piękne, a zarazem skomplikowane potrafią być ludzkie relacje. W "Pytaniu na śniadanie" opowiedzieli o pracy nad spektaklem "7", o swojej miłości i o tym, co dla nich oznacza wolność w związku.

Zobacz też: Rogacewicz samotnie nad jeziorem rozprawia o przyszłości. Kaczorowska nie mogła się powstrzymać od komentarza

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w "Pytaniu na śniadanie" mówią o wspólnym dziecku

W rozmowie z prowadzącymi "Pytanie na śniadanie" Agnieszka i Marcin zdradzili, że pomysł na spektakl "7" narodził się naturalnie, z ich wspólnych rozmów, emocji i obserwacji codziennego życia. 

Ten spektakl "7", to trochę takie nasze dziecko, takie marzenie, które powstało z miłości do tańca, do teatru (...) To wolność, która daje ci możliwość bycia sobą - mówi Agnieszka Kaczorowska w śniadaniówce.

Spektakl "7" to połączenie tańca, muzyki i emocji. W przedstawieniu zobaczymy masę tańca, który ma oddać autentyczność relacji między dwojgiem ludzi.  

 Nie zapraszamy na komedię, zapraszamy na coś, co ma skłaniać do refleksji - mówi Kaczorowska.

Premiera spektaklu zaplanowana jest na 9 marca 2026 roku w Garnizonie Sztuki w Warszawie. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilka miesięcy, bilety rozeszły się w błyskawicznym tempie, co pokazuje, jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się ten projekt.

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska siedzi i pachnie, a Rogacewicz wynosi śmieci i je kanapke poza autem... Fajna para?

Zobacz naszą galerię: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mówią o wspólnym dziecku w "Pytaniu na śniadanie"!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz
38 zdjęć
Sonda
"Taniec z Gwiazdami": Czy Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska powinni odpaść?
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz planują swoje pocałunki w "Tańcu z Gwiazdami"? Prawda wyszła na jaw!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ