Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mówią o wspólnym dziecku w "Pytaniu na śniadanie"!

Agnieszka Kaczorowska, tancerka, choreografka i aktorka, oraz Marcin Rogacewicz, znany aktor teatralny i telewizyjny, od dawna tworzą wyjątkowy duet, nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Ich wspólna energia i chemia, widoczna zarówno na scenie, jak i poza nią, stały się inspiracją do stworzenia projektu, który ma pokazać, jak piękne, a zarazem skomplikowane potrafią być ludzkie relacje. W "Pytaniu na śniadanie" opowiedzieli o pracy nad spektaklem "7", o swojej miłości i o tym, co dla nich oznacza wolność w związku.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w "Pytaniu na śniadanie" mówią o wspólnym dziecku

W rozmowie z prowadzącymi "Pytanie na śniadanie" Agnieszka i Marcin zdradzili, że pomysł na spektakl "7" narodził się naturalnie, z ich wspólnych rozmów, emocji i obserwacji codziennego życia.

Ten spektakl "7", to trochę takie nasze dziecko, takie marzenie, które powstało z miłości do tańca, do teatru (...) To wolność, która daje ci możliwość bycia sobą - mówi Agnieszka Kaczorowska w śniadaniówce.

Spektakl "7" to połączenie tańca, muzyki i emocji. W przedstawieniu zobaczymy masę tańca, który ma oddać autentyczność relacji między dwojgiem ludzi.

Nie zapraszamy na komedię, zapraszamy na coś, co ma skłaniać do refleksji - mówi Kaczorowska.

Premiera spektaklu zaplanowana jest na 9 marca 2026 roku w Garnizonie Sztuki w Warszawie. Choć do wydarzenia pozostało jeszcze kilka miesięcy, bilety rozeszły się w błyskawicznym tempie, co pokazuje, jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się ten projekt.

