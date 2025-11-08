Rogacewicz samotnie nad jeziorem rozprawia o przyszłości. Kaczorowska nie mogła się powstrzymać od komentarza

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska, znani z "Tańca z gwiazdami", mierzą się z krytyką po ogłoszeniu wspólnego projektu.

Aktor, podczas wyjazdu w góry, opublikował zdjęcie znad jeziora z refleksyjnym opisem dotyczącym postrzegania ludzi.

Jego przemyślenia zdają się odnosić do medialnego szumu wokół jego związku z Kaczorowską.

Jakie są dalsze losy ich związku i co oznacza symboliczne zdjęcie opublikowane przez Rogacewicza?

Rogacewicz samotnie nad jeziorem rozprawia o przyszłości

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska kilka tygodni temu stali się jedną z najpopularniejszych par w polskim show biznesie. Najpierw rozgrzewali publiczność swoimi występami w programie "Taniec z gwiazdami", gdzie już w pierwszym odcinku ogłosili swój związek soczystym pocałunkiem przed kamerami. Potem zachwycali widzów show popisami tanecznymi pełnymi namiętności i intymności. Choć Kaczorowska i Rogacewicz nieoczekiwanie odpadli z "Tańca z gwiazdami", to szybko znaleźli sposób, aby nie zniknąć również z pamięci swoich fanów i ogłosili, że pracują nad autorskim spektaklem tanecznym o tytule "7", z którym ruszą w Polskę. Fani aktorskiej pary natychmiast rzucili się po bilety. Jednak nie zabrakło także i słów krytyki pod adresem Kaczorowskiej i Rogacewicza. Część internautów zarzuciła im niespójność swoich wypowiedzi i czynów oraz sprzedawanie prywatności.

Z relacji i zdjęć publikowanych przez parę, wiadomo, że udali się na krótki wyjazd w góry. Najwyraźniej obcowanie blisko z naturą skłoniło Marcina Rogacewicza do przemyśleń. Na Instagramie opublikował zdjęcie znad jeziora, do którego dodał wymowny opis.

Patrząc w przyszłość i widząc to obłędne odbicie gór w jeziorze, zastanawiam się jak często ludzie nie widzą nas takimi jakimi jesteśmy naprawdę, tylko widzą jedynie nasze odbicie…

- napisał aktor.

Agnieszka Kaczorowska zareagowała na wpis aktora

Rogacewicz wykorzystał to zdanie jako pretekst do rozważań nad powszechną tendencją do powierzchownej oceny innych. W ten sposób odniósł się do relacji z Kaczorowską i faktu, że opinie na temat ich związku formułowane są bez znajomości faktów. Aktor opatrzył wpis hasztagiem #wolność. Agnieszka Kaczorowska nie pozostawiła wpisu swojego ukochanego bez komentarza. Co prawda nie użyła słów, ale wymowniejszej reakcji chyba nie potrzeba. Agnieszka polajkowała post ukochanego i tym samym dała mu "serduszko" pod zdjęciem. Chwilę potem Rogacewicz zamieścił na InstaStories zdjęcie symbolizujące rozdźwięk między prawdą a jej postrzeganiem.

Sonda Czy Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz do siebie pasują? Tak, ładna z nich para Nie, powinna zostać z Pelą