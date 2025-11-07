Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Najgorętszy duet w show-biznesie

Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Marcin Rogacewicz (45 l.) to obecnie najpopularniejsza para w polskim show-biznesie. Jeszcze do niedawna ukrywali się ze swoim uczuciem. Jedynie zdjęcia paparazzi świadczyły o tym, że łączy ich coś więcej niż tylko zawodowa relacja. Zakochani swój związek potwierdzili dopiero przed kamerami w programie "Taniec z Gwiazdami". Namiętny pocałunek jakim aktor obdarzył swoją ukochaną nie pozostawił żadnych wątpliwości, co do natury ich relacji.

Chociaż Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mówili, że chcą chronić swoją prywatność, to w materiałach zapowiadających występy, postanowili zdradzić kilka tajemnic. To przed kamerą Polsatu tancerka po raz pierwszy poznała mamę aktora. Kilka dni później w odcinku rodzinnym gwiazdor "Komisarza Alexa" opowiadał, że przez 12 lat nie miał kontaktu z mamą. Zakochani pokazali również, jak remontują wspólne gniazdko. Gościli również w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

Marcin Rogacewicz patrzy w przyszłość i rozmyśla

Jeszcze niedawno byli faworytami do zwycięstwa w "Tańcu z Gwiazdami". Niespodziewanie pożegnali się z programem na krótko przed finałem. W mowie pożegnalnej Agnieszka opowiadała m.in. o hejcie jaki na nich spadł. Stwierdziła również, że razem z ukochanym dalej będą tańczyć, ale już tylko dla siebie w czterech ścianach.

Kilka dni później okazało się, że nie ograniczą się jedynie do prywatnych występów. Zakochani pracują bowiem nad autorskim spektaklem tanecznym, z którym ruszą w Polskę. Fani aktorskiej pary rzuciła się po bilety. Nie zabrakło jednak i krytyki. Część internautów zarzuciło im niespójność swoich wypowiedzi i czynów oraz sprzedawanie prywatności.

Kaczorowska i Rogacewicz nie przejmują się krytyką. Co więcej, aktorka ruszyła ze sprzedażą własnych perfum. Z kolei jej ukochany udał się na krótki wyjazd, podczas którego wzięło go na przemyślenia. Na Instagramie opublikował zdjęcie znad jeziora, do którego dodał wymowny opis. Czy chciał w ten sposób dać do myślenia swoim hejterom?

Patrząc w przyszłość i widząc to obłędne odbicie gór w jeziorze, zastanawiam się jak często ludzie nie widzą nas takimi jakimi jesteśmy naprawdę, tylko widzą jedynie nasze odbicie… - napisał aktor.

