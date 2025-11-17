Dla niektórych 17 listopada 2025 r. będzie datą, która już na zawsze pozostanie w pamięci. Tego samego dnia aż trzy znane pary będą usiłowały się rozwieść i na zawsze pożegnać z małżonkami.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela mają usłyszeć wyrok w sprawie rozwodowej, która, choć dopiero co trafiła na wokandę, to poza nią ciągnie się już od ponad roku! Ale nie są jedyni. O koniec związku walczą też Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski, a także Katarzyna Wajda i jej partner Mateusz Wajda. Uda im się na dobre zakończyć relacje, które do niedawna uchodziły za pełne miłości?

Zobacz także: Skromniutka Agnieszka Kaczorowska tak pokazała się w sądzie. Na rozwód zakryła się od stóp do głów

Kaczorowska i Pela od 2 tygodni czekają na wyrok

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela po ponad roku unikania tematu i spychania go na boczny tor, a w końcu potężnych negocjacji, stanęli naprzeciw siebie w sądzie. Głośna rozprawa rozwodowa tej dwójki odbyła się 3 listopada, a więc wiele miesięcy po rozstaniu. Aktorka pojawiła się w sali sądowej w beżowym, skromnym, niewinnym stroju. Maciej Pela z kolei postawił na klasykę - ciemny garnitur.

Małżonkowie nie pałali do siebie pozytywnymi uczuciami, ale kulturalnie przywitali się i w oczekiwaniu na rozprawę usiedli daleko od siebie. Towarzyszyli im prawnicy. Po kilku godzinach spędzonych za drzwiami sali sądowej wyszli - ona z uśmiechem na twarzy, on poważny. Aktorka i tancerka natychmiast zadzwoniła po swego partnera Marcina Rogacewicza i pomknęła z nim na randkę. Pela opuścił budynek sądu w samotności.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska siedzi i pachnie, a Rogacewicz wynosi śmieci i je kanapkę poza autem... Fajna para?

3 listopada fani pary czekali na werdykt i ostateczne rozstrzygnięcie sądu w sprawie małżeństwa, ale się nie doczekali. Okazało się, że jeszcze przez dwa tygodnie Kaczorowska i pela będą małżeństwem, a wyrok ma zostać wydany 17 listopada.

Zobacz także: Maciej Pela znów będzie "do wzięcia". Tak wyglądał w dniu rozwodu z Agnieszką Kaczorowską. Mina? Nietęga

17 listopada - sądny dzień nie tylko dla Kaczorowskiej i Peli

Jak się okazuje poniedziałek po finale "Tańca z Gwiazdami", w którym pokazali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, zapowiada się bardzo gorąco nie tylko dla aktorki i jej niemal byłego męża Macieja Peli.

Tego dnia na wokandę trafiły dwie inne sprawy rozwodowe. Już od rana sądziła się Roma Gąsiorowska, która z Michałem Żurawskim rozeszła się długo przed rozstaniem Kaczorowskiej i Peli.

Nasza historia skończyła się dawno temu. Przez długi czas milczeliśmy na ten temat. Nie chcieliśmy publicznie poruszać naszych prywatnych spraw. (...) Już bardzo długo nie jesteśmy razem. Tak, rozwodzimy się - wyznała aktorka w rozmowie z Natemat już półtora roku temu.

Gąsiorowska i jej były partner nieczęsto mówili publicznie o łączącej ich relacji. Jednak gdy się rozeszli, nie mogli tego kryć. Gwiazda wspomniała o tym, że powodem rozpadu związku był alkohol.

Zobacz także: Roma Gąsiorowska o rozwodzie z Michałem Żurawskim. Alkohol głównym powodem rozstania?

Masz rodzinę, jesteś odpowiedzialny za dzieci, jest alkohol. Ten temat był i jest problemem. Wtedy podejmuje się kolejne kroki, żeby sobie poradzić. A jeśli jesteś rodziną alkoholika, to też masz do wykonania ogromną pracę. Musisz działać razem z osobą, która ma coś do przerobienia. Samemu coś przerobić. Wykonywaliśmy tę pracę wszyscy razem. I dalej ją wykonujemy - opowiadała Roma.

Gąsiorowska stawiła się na swojej sprawie rozwodowej 17 listopada już o 9 rano. Jej męża na niej nie było.

Zobacz także: Katarzyna Wajda rozwodzi się z mężem! Przyłapali ją z przystojnym aktorem. Trzymają się za ręce

W ciągu dnia zaplanowano też rozprawę rozwodową Katarzyny Wajdy i Mateusza Wajdy - operatora i producenta filmowego. Para chce oficjalnie zakończyć swoje 16-letnie małżeństwo. Nic dziwnego! Aktorka jest już w nowym związku z Bartłomiejem Kotschedoffem, kolegą z planu serialu "Odwilż".

Według mediów to właśnie Katarzyna złożyła wniosek rozwodowy, a w październiku, ponad miesiąc przed zaplanowaną rozprawą, na premierze trzeciego sezonu "Odwilży" fotoreporterzy uchwycili moment, w którym gwiazda zalotnie uśmiechała się do przystojnego aktora. Para złapała się nawet za ręce! Podczas kolejnych wyjść partnerzy nie ukrywali, że są razem.

Zobacz także: Co Agnieszka Kaczorowska robiła dzień przed rozprawą rozwodową? Zdziwicie się

Zobacz więcej zdjęć. "Taniec z Gwiazdami": Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pokazali się w finałowym odcinku. Piękna para?

Tak Kaczorowska i Pela zachowywali się w sądzie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.