Po słowach Rogacewicza głos zabrał Maserak. Tak mówi o kulisach "Tańca z Gwiazdami"

Finał jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" na nowo rozgrzał atmosferę wokół programu. Obok emocji tanecznych pojawiły się również te pozasceniczne, wywołane wcześniejszym wpisem Marcina Rogacewicza. Aktor zasugerował, że jego duet z Agnieszką Kaczorowską miał być obiektem hejtu i nieprzychylnych komentarzy ze strony części środowiska. Teraz gdy temat wrócił w przestrzeni publicznej, głos zabrał Rafał Maserak! Oto co nam powiedział!

"Taniec z Gwiazdami": Rafał Maserak komentuje słowa Marcina Rogacewicza

Rafał Maserak nie ukrywa, że "Taniec z Gwiazdami" jest dla niego czymś znacznie więcej niż telewizyjnym projektem. W ostatniej rozmowie podkreślił, że program to dla niego bardzo ważne miejsce.

Jednocześnie Rafał Maserak odniósł się do słów Rogacewicza, starając się zachować dyplomatyczny ton. Nie zaprzeczył, że w programie pojawiają się emocje, napięcia i momenty trudniejsze, ale podkreślił, że to naturalne przy produkcjach na tak dużą skalę. Tancerz zwrócił też uwagę, że "Taniec z Gwiazdami" to miejsce, w którym spotykają się ludzie z różnych środowisk, o różnych wrażliwościach i temperamentach.

Wiadomo, jak to w każdej rodzinie wszyscy najlepiej wychodzą na zdjęciach, ale to tak, zawsze są osoby, które są bardziej zżyte, ale są osoby, które nie są zżyte i tak jest w całym naszym środowisku. To są jego słowa, więc on tak uważa. Ja uważam, że to jest jedna wielka rodzina. Od 20 lat jestem w tej rodzinie i jest mi w tej rodzinie cudownie i wspaniale - powiedział "Super Expressowi" Rafał Maserak.

