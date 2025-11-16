Tak Kaczorowska i Rogacewicz zachowali się w finale "Tańca z Gwiazdami". Znowu uciekli!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-11-16 22:00

W finale "Tańca z Gwiazdami" ponownie zobaczyliśmy wszystkie pary siedemnastej edycji. Na krótko przed niedzielnym odcinkiem zaostrzył się konfliktmiędzy Agnieszką Kaczorowską i Marcinem Rogacewiczem a resztą uczestników. Aktor wysunął pod ich adresem poważne oskarżenia. Jaka panowała atmosfera w ostatnim odcinku?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Gorzkie rozstanie z "Tańcem z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" połączył w przeszłości wiele par, a internauci chętnie plotkują o romansach między uczestnikami, a ich tanecznymi partnerami. Jednak Marcina Rogacewicza i Agnieszkę Kaczorowską uczucie połączyło już kilka miesięcy temu. Zakochani do premiery pierwszego odcinka "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" ukrywali swój związek. Swój pierwszy taniec z show zakończyli soczystym pocałunkiem, co rozwiało wszelkie wątpliwości.

Niespodziewanie w siódmym odcinku Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zostali wyeliminowali! Ich zachowanie podczas ogłoszenia wyników oraz pożegnania wywołało falę komentarzy. Agnieszka w swojej przemowie rzuciła, że jej ukochany "tańczy lepiej niż niejedna osoba tutaj" i w gorzkich słowach wypowiedziała się o poziomie obecnej edycji. Później zakochani zupełnie zignorowali pozostałych uczestników, którzy chcieli się z nimi pożegnać, a po chwili dosłownie uciekli z parkietu. Nie pojawili się również podczas wywiadu i zrezygnowali z udziału w innym programie Polsatu. 

"Taniec z Gwiazdami": Agnieszka Kaczorowska i Maurycy Popiel unikają innych uczestników?

Niemal do samego końca nie było wiadomo czy pojawią się w finale. Jednak kontrakt zobowiązywał wszystkie pary do udziału w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Zakochani pojawili się na próbach, ale zakulisowe doniesienia nie były optymistyczne. Informator Pudelka twierdzi, że Agnieszka i Marcin trzymali się z dala od reszty ekipy. Początkowo prezentowali uśmiechy, ale tylko, gdy obok stała kamera. Później już nawet tego nie było. Na krótko przed finałem oliwy do ognia dolał wpis Marcina Rogacewicza, w którym aktor poskarżył się na hejt ze strony innych uczestników.

Podczas finałowego odcinka każda z par mogła przez chwilę zaprezentować się na parkiecie. Po krótkim występie wszyscy uczestnicy zbiegali z parkietu i udawali się na balkon. Gdy przyszła kolej na Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza, zakochani przeszli obok reszty ekipy i zniknęli za kulisami!

