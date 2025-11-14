"Taniec z Gwiazdami": Gorzkie pożegnanie Kaczorowskiej i Rogacewicza z programem

Siedemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" wielkimi krokami zbliża się do końca. W rozgrywce pozostały już tylko trzy pary, które w najbliższą niedzielę zawalczą o Kryształową Kulę oraz 200 tysięcy złotych! Do finału dostali się Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska.

W ostatnim odcinku na parkiet wrócą wszystkie pary, które brały udział w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Do samego końca nie był wiadomo, czy wśród nich będzie para numer siedem, czyli Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Zakochani, którzy dla wielu byli faworytami do zwycięzca, niespodziewanie pożegnali się z programem w siódmym odcinku.

Po eliminacji nie kryli rozczarowania, a ich zachowanie podczas pożegnania było szeroko komentowane. Gwiazdorska para zupełnie zignorowała innych uczestników i dosłownie uciekła z parkietu. Do tego Agnieszka Kaczorowska wygłosiła pamiętną przemowę, w której wbiła innym kilka szpileczek. Nie wzięli również udziału w wywiadzie, który zwyczajowo był przeprowadzany z wyeliminowaną parą. Wśród fanów show od razu rozpętała się burza, a sieć wypełniły opinie o możliwych napięciach za kulisami.

Po porażce Agnieszka i Marcin zajęli się rozwojem własnych projektów. Obecnie pracują nad tanecznym spektaklem, z którym ruszą w Polskę. Jeszcze kilka dni temu snuto domysły, czy para pojawi się podczas finału show. Jednak w środę z uśmiechami na twarzach pojawili się na nagraniach i próbach do programu.

Marcin Rogacewicz oskarża uczestników "Tańca z Gwiazdami"

Nie jest to koniec dram! W czwartkową noc Marcin Rogacewicz opublikował na swoim Instagramie wpis, w którym opisał co działo się za kulisami "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Aktor napisał o hejcie, którego razem z ukochaną mieli doświadczać ze strony... innych uczestników oraz tancerzy! Wyznał, że długo milczał na ten temat, bo "prawda obroni się sama".

Bardzo długo milczałem patrząc na to wszystko co się dzieje "od środka". Obserwując i doświadczając ogromnego hejtu milczałem dalej i robiłem swoje, jak to ja. Jestem twardy. Ponieważ wiem, że prawda zawsze się obroni sama i prędzej czy później wyjdzie na jaw. Tak się właśnie stało. Jesteście świadkami nieprawdopodobnego - jawnego już hejtu z imienia i nazwiska przeciwko nam, hejtu wśród uczestników i tancerzy tej "wyjątkowej, jubileuszowej" edycji. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć co zobaczyłem i usłyszałem! Poza tym co zostało wypowiedziane, mowa ciała mówi już wszystko.Brakuje mi słów by opisać uczucie, którego doświadczyłem widząc co robią "koleżanki i koledzy" - napisał.

Czy w ten sposób Rogacewicz postanowił odnieść się do zachowania Tomasza Karolaka? Aktor rzucił komentarzem, który wielu fanów odebrało jako upokorzenie i policzek dla pary. Po ostatnich treningach na instagramowym profilu programu pojawiła się relacja na żywo. Gdy jeden z fanów show Polsatu zapytał, gdzie są Agnieszka i Marcin, w tle rozległy się śmiechy. I wtedy właśnie padła odpowiedź Tomasza Karolaka. Krótko, wulgarnie i na temat.

W d****e - wypalił Karolak.

Wygląda na to, że Marcin Rogacewicz stracił cierpliwość. Na koniec swojego wpisu wyznał, że on sam nie potrafi myśleć źle o innych osobach i wszystkim dobrze życzy. Zaapelował do swoich obserwujących o to, by byli dla siebie dobrzy.

Nie umiem i nigdy nie umiałem o nikim myśleć źle. I wszystkim ( przede wszystkim Wam ) życzę wszystkiego dobrego z całego serca. Bądźcie dla siebie dobrzy - szczególnie w tych trudnych czasach! - dodał aktor.

