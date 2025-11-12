Kaczorowska i Rogacewicz już nie chowają urazy? Wiemy, co z ich udziałem w finale "Tańca z Gwiazdami"

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-11-12 14:31

Wielkimi krokami zbliża się finał siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". W ostatecznej rywalizacji zabraknie ulubieńców widzów, czyli Marcina Rogacewicza i Agnieszka Kaczorowskiej. Para wydawała się być urażona porażką, a jej powrót do finału stał pod znakiem zapytania. Próby przed ostatnim odcinkiem właśnie się zaczęły. Wiemy, czy pojawiła się na nich para numer 7.

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska: Gorzkie pożegnanie z "Tańcem z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" w tym roku obchodził swoje dwudziestolecie. Lata mijają, program przeszedł spore zmiany, ale nadal cieszy się sporą popularnością i sympatią widzów. Nieustannie wzbudza też ogromne emocje. O dobiegającej właśnie końca siedemnastej edycji było szczególnie głośno. Głównie za sprawą pary numer siedem, czyli Marcina Rogacewicza i Agnieszki Kaczorowskiej.

Taneczny program połączył w przeszłości wiele par, a internauci chętnie plotkują o romansach między uczestnikami, a ich tanecznymi partnerami. Jednak Marcina Rogacewicza i Agnieszkę Kaczorowską uczucie połączyło już kilka miesięcy temu. Zakochani do premiery pierwszego odcinka "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" ukrywali swój związek. Swój pierwszy taniec z show zakończyli soczystym pocałunkiem, co rozwiało wszelkie wątpliwości.

Od tamtej pory nie szczędzili sobie czułości czy to na parkiecie, czy przed kamerami. Para numer siedem cieszyła się sporą sympatią widzów, a dla wielu byli faworytami do zwycięstwa. Niespodziewanie w siódmym odcinku zostali wyeliminowali! Ich zachowanie podczas ogłoszenia wyników oraz pożegnania wywołało falę komentarzy.

Zobacz również: Za dużo "prywaty" i czułości na antenie. To dlatego Rogacewicz i Kaczorowska odpadli z "Tańca z Gwiazdami"?!

"Taniec z Gwiazdami": Finał bez Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza?

Agnieszka Kaczorowska w swojej przemowie rzuciła, że jej ukochany "tańczy lepiej niż niejedna osoba tutaj" i w gorzkich słowach wypowiedziała się o poziomie obecnej edycji. Później zakochani zupełnie zignorowali pozostałych uczestników, którzy chcieli się z nimi pożegnać, a po chwili dosłownie uciekli z parkietu.

Taka sytuacja nie miała jeszcze miejsca w programie. Polsat poinformował, że z powodu "ogromnych emocji" odwołano live z żegnającą się parą, który następuje po każdym odcinku. Dzień później Agnieszka i Marcin mieli pojawić się na nagraniach do "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie" emitowanego na antenie Polsatu. Para nie przyszła jednak do studia. Nic więc dziwnego, że pojawiły się plotki o tym, że obrazili się na stację.

W niedzielę odbędzie się finałowy odcinek siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wiele osób zastanawiało się czy urażona para pojawi się w niedzielnym odcinku. Osoba związana z produkcją programu w rozmowie z Pudelkiem stwierdziła, że każdy z uczestników ma w umowie zapis o finałowym występie. Wszyscy zostali też wcześniej poinformowani o terminach ostatnich prób.

Na razie nikt niczego nie odwołał, próby wszystkich uczestników edycji zaczynają się w środę i wtedy wszystko się okaże - przekazał informator portalu.

Próby przed finałem właśnie się rozpoczęły, a udostępnione przez Aleksandra Sikorę nagranie daje ostateczną odpowiedz na pytanie o udział Marcina i Agnieszki w odcinku. Na filmiku widać niemal wszystkich uczestników, w tym właśnie i parę numer siedem w bliźniaczych bluzach. Na planie stawiła się również Ewa Minge, która jako pierwsza pożegnała się z programem.

Zobacz również: Tak naprawdę głosowali widzowie "Tańca z Gwiazdami"! Trzecie miejsce zaskakuje!

Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz
23 zdjęcia

Polecany artykuł:

Agnieszka Kaczorowska w samych dżinsach i bieliźnie. Tak pokazała się fanom! Sz…
Super Express Google News
Sonda
"Taniec z Gwiazdami": Czy Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska powinni odpaść?
Kaczorowska i Rogacewicz nie pojawią się w finale "Tańca z Gwiazdami"? Tomasz Wygoda mówi wprost!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ALEKSANDER SIKORA
TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI
AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ