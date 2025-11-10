Finał "Tańca z Gwiazdami" bez udziału Kaczorowskiej i Rogacewicza? Jest komentarz!

"Taniec z Gwiazdami": Finał programu bez Rogacewicza i Kaczorowskiej?

Nie od dziś wiadomo, że w "Tańcu z Gwiazdami" poznało się wiele par. Jednak Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Marcin Rogacewicz (45 l.) są jedyną parą w historii polskiej wersji, której uczucie rozkwitło zanim weszli na parkiet. Tancerka i aktor znają się od dawna, a od kilku lat grają razem w teatrze.

O tym, że łączy ich coś więcej niż tylko praca mówiło się od kilku miesięcy. Sami zainteresowani milczeli jak zaklęci. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz swój związek potwierdzili w wielkim stylu w premierowym odcinku najnowszego sezonu "Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami". Namiętny pocałunek, którym aktor obdarzył swoją ukochaną, nie pozostawił złudzeń. Od tamtej pory przed kamerami nie szczędzili sobie czułości.

Zakochani szybko stali się faworytami do zwycięstwa. Ku zaskoczeniu wielu, para musiała pożegnać się z programem już w siódmym odcinku. Po porażce Kaczorowska i Rogacewicz nie kryli swojego niezadowolenia. Tancerka wygłosiła mowę pożegnalną, która przejdzie do historii programu.

Po krótkim pożegnaniu para całkowicie zignorowała innych uczestników i uciekła z parkietu. Nie udzielili również zwyczajowego wywiadu, który pojawia się na Instagramie programu po każdym z odcinków. Od tamtej pory głośno jest o tym, że Agnieszka i Marcin obrazili się na produkcję. Nie pojawili się również na zaplanowanym wcześniej nagraniu do kabaretu.

"Taniec z Gwiazdami": Tomasz Wygoda o Kaczorowskiej i Rogacewiczu

Według niepotwierdzonych informacji, tancerka i aktor nie pojawią się w finałowym odcinku. Plotki wywołały niemałe zamieszanie wśród fanów. Wielu z nich zaczęło pytać w mediach społecznościowych, cym to jest spowodowane. Nie brakowało teorii - od problemów zdrowotnych po domniemane konflikty na planie.

Osoba związana z produkcją "Tańca z Gwiazdami" w rozmowie z Pudelkiem stwierdziła, że każda z par ma w umowie zapis o finałowym występie. Zostali też wcześniej poinformowani o terminach ostatnich prób.

Na razie nikt niczego nie odwołał, próby wszystkich uczestników edycji zaczynają się w środę i wtedy wszystko się okaże - przekazał informator portalu.

Na ten temat wypowiedział się również Tomasz Wygoda, juror programu. W rozmowie z "Super Expressem" wyznał, że nie posiada żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie, jednak ma nadzieję, że cała sytuacja to jedynie plotki.

Ja nie mam takich informacji i mam nadzieję, że im się nic nie stało zdrowotnie lub że nie ma tam jakiejś katastrofy życiowej, która mogłaby taką nieobecność usprawiedliwić - powiedział "Super Expressowi" juror. Więc jeśli nie ma takich zapowiedzi, to nie będę się na ten temat wypowiadać, bo ona była tutaj z Marcinem. Tańczyli bardzo długo i bardzo ładnie, pięknie. Mają swoich wielbicieli. Mam nadzieję, że tak jak wszyscy będą do końca - wiernie, uczciwie i sprawiedliwie - dodał na zakończenie.

