Tak naprawdę głosowali widzowie "Tańca z Gwiazdami"! Trzecie miejsce zaskakuje!

"Taniec z Gwiazdami": Zmiana zasad na krótko przed finałem

"Taniec z Gwiazdami" od lat jest jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. W tym roku świętuje swoje dwudziestolecie. Pierwsze sezony można było oglądać na antenie TVN, to jubileusz obchodzony jest w Polsacie. Telewizja Solorza przejęła bowiem format w 2014 roku.

W minioną niedzielę odbył się półfinał siedemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". O przejście do kolejnego etapu walczyło pięć par: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Wśród pozostałych w rywalizacji uczestników szczególnie wyróżniała się Wiktoria Gorodecka, którą niemal od samego początku zachwycali się jurorzy. Razem ze swoim tanecznym partnerem siedem razy z rzędu otrzymali najwyższe noty. Bardzo wysoki poziom prezentowali również Maurycy Popiel oraz Katarzyna Zillmann. Z kolei Mikołaj Bagiński z odcinka na odcinek coraz lepiej radził sobie na parkiecie. Aspekt komediowy zapewniał za to Tomasz Karolak, którego talent taneczny pozostawia wiele do życzenia.

Na krótko przed półfinałem producenci zmienili zasady. Do tej pory o tym, kto przejdzie do finału decydowały zliczone oceny jurorów oraz głosy widzów. Tym razem w ten sposób wybrano dwie pary. Pozostali uczestnicy wzięli udział w dogrywce, a jurorzy wybrali ostatnią finałową parę.

"Taniec z Gwiazdami": Tak głosowali widzowie

Najwyższe oceny od jurorów oraz najwięcej głosów od widzów otrzymali Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. Po krótkiej dogrywce jurorzy udali się na narady. Dzięki ich jednogłośnej decyzji w finale znaleźli się również Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko!

Okazuje się jednak, że gdyby o wyborze finalistów decydowały jedynie głosy widzów, to finał wyglądałby trochę inaczej. Jak informuje portal Pudelek, najwięcej głosów od widzów otrzymał gwiazdor sieci Mikołaj Bagiński. Zaraz po nim uplasował się aktor z "M jak miłość" Maurycy Popiel. Ostatnie miejsce na podium zajął z kolei... Tomasz Karolak!

W głosowaniu widzów znaczącą przewagę miał Bagi. Po nim Maurycy Popiel, a na trzecim miejscu znalazł się... Tomek Karolak. Gdyby o składzie ostatniego odcinka decydowały tylko SMS-y i "kliki" z aplikacji, to właśnie tak prezentowałaby się finałowa trójca - przekazał informator.

Najmniej głosów otrzymała Wiktoria Gorodecka. Tajemniczy informator przekazał, że być może odpowiadały za to wysokie noty od jurorów.

Poza tym na antenie wybrzmiało - i to wydaje mi się kluczowe - że przechodzi do historii programu jako uczestniczka, która podczas całej edycji zdobyła najwięcej "czterdziestek". Ludziom wtedy może się wydawać, że taka osoba nie jest zagrożona i wolą oddać głos na kogoś, kto poradził sobie gorzej. Na Tomka bardzo dużo głosów przyszło po jego ostatnim, wampirzym występie. [...] Kasia i Wiktoria miały tyle samo punktów od jurorów i w przypadku remisu wyżej jest ta osoba, która miała więcej głosów od widzów. W standardowych zasadach wczoraj odpadłby Tomek i Wiktoria - dodał.

