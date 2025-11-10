Robert Biedroń wparował do studia podczas Tańca z Gwiazdami. Naprawdę powiedział to o Katarzynie Zillmann, mocne słowa

Zillmann i Lesar zatańczyły w ostatnim odcinku walca i paso doble. W obu przypadkach dostały po 40 punktów od jury, ale decyzją widzów nie wystarczyło to do bezpośredniego awansu do wielkiego finału. W nim znaleźli się Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Maurycy Popiel i Sara Janicka.

Pozostałe trzy pary, Zillmann i Lesar, Tomasz Karolak i Izabela Skierska oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, stanęły do dogrywki. Ta odbyła się formie turnieju tanecznego - pary zaprezentowały cza-czę, a trzeciego finalistę w tym przypadku wyłaniali wyłącznie przedstawiciele jury. Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Wygoda zdecydowali, że za tydzień o końcowe zwycięstwo powalczą Gorodecka i Kuroczko.

Tym samym Zillmann i Lesar zakończyły zmagania na półfinale, ale zdaniem Roberta Biedronia, który pojawił się w niedzielę na trybunach, panie i tak osiągnęły ogromny sukces.

- Kasia tymi występami, nie tylko tańcem, który był fantastyczny i tak wspaniale oceniany, ale także tą historią swoją zmieniła oblicze Polski. Polska już nigdy nie będzie taka, jak po "Tańcu z Gwiazdami". Widziałem, jak ludzie reagowali na jej wypowiedzi, jak ludzie reagowali na jej posty. Sam dostawałem bardzo wiele wiadomości - przyznał Biedroń w rozmowie z portalem plejada.pl.

Były prezydent Słupska oraz kandydat na prezydenta Polski nie ma złudzeń, że Zillmann może być wzorem dla wielu dziewczyn i kobiet.

- Kiedy umieściłem swoje posty o Kasi, dostawałem bardzo wiele wiadomości od dziewczynek, od kobiet, od wielu osób, które mówiły: "My nie mamy odwagi mówić to, co mówi Kasia, jesteśmy takie jak Kasia, a Kasia dodaje nam siły". To jest piękne. Kasia zmieniła naprawdę Polskę. Ja się bardzo wzruszam, myśląc o tym - dodał Biedroń.

