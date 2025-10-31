Bezkompromisowa Katarzyna Zillmann wypięła się i pokazała, co ma pod bluzką! Niesamowite ciało

Katarzyna Zillmann, wicemistrzyni olimpijska i uczestniczka "Tańca z Gwiazdami", wzbudza kontrowersje, m.in. poprzez pocałunek z partnerką taneczną w programie.

Zillmann nie przejmuje się krytyką i otwarcie mówi o swojej orientacji oraz partnerce, kajakarce Julii Walczak.

Na Instagramie Zillmann pojawiły się nowe zdjęcia, na których prezentuje wysportowaną sylwetkę, co spotyka się z dużym zainteresowaniem.

"Taniec z Gwiazdami". Katarzyna Zillmann wywołuje kontrowersje

Katarzyna Zillmann zupełnie nie przejmuje się hejterami i robi swoje. Można nawet odnieść wrażenie, że ataki na nią tylko ją nakręcają. Zresztą do hejtu wicemistrzyni olimpijska z Tokio jest przyzwyczajona. Gdy zdecydowała się wziąć udział w programie "Taniec z Gwiazdami" była już po coming oucie. Katarzyna Zillmann nie kryje też swojej życiowej partnerki, którą jest kajakarka Julia Walczak. Niestety zdarzają się ludzie, którzy nie potrafią zaakceptować tego, że kobiety są ze sobą szczęśliwe. Część widzów "TzG" była też niezadowolona z tego, że wioślarka występuje w parze damsko-damskiej (pierwszy raz w historii polskiej edycji show). Ogromne kontrowersje wywołał taniec Katarzyny Zillmann w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Sportsmenka podczas występu namiętnie całowała swoją partnerkę z parkietu. Sprawa podzieliła nawet polityków! Aprobatę wyraził Robert Biedroń, a oburzenie - Joanna Lichocka. Teraz wicemistrzyni olimpijska znów może rozpętać burze.

Katarzyna Zillmann wypina pośladki i odsłania ciało

Na jej profilu na Instagramie pojawiły się bowiem nowe zdjęcia. Katarzynę Zillmann widzimy w towarzystwie Janji Lesar, tancerza Jakuba Pursy i Anity Sokołowskiej, zwyciężczyni jednej z poprzednich edycji programu "Taniec z Gwiazdami".

Power Rangers aka raj dla stópkarzy, czyli Taniec Współczesny z @anita_sokolowskaa pod batutą @jakub.pursa

- napisała wioślarka. Na fotografiach widzimy m.in. to, jak Katarzyna Zillmann napina swój triceps, wypina pośladki, a także podwija bluzkę. Pod nią widzimy niesamowite ciało uczestniczki "Tańca z Gwiazdami". Od razu widać, że z Katarzyny Zillmann jest prawdziwa sportsmenka przez duże "S". A w naszej galerii prezentujemy zdjęcia wioślarki z tej sesji, a także inne odważne fotki, m.in. z partnerką - Julią Walczak.

