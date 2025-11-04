Polsat zmienia reguły tuż przed finałem "Tańca z Gwiazdami". Jurorzy przejmują władzę

Półfinał "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" jakiego jeszcze nie było!

Po raz pierwszy w historii programu o awansie do finału zadecydują nie tylko punkty, ale także dogrywka z pełną kontrolą jurorów. To właśnie oni wyeliminują aż dwie pary – tydzień przed wielkim finałem. Emocje gwarantowane, bo każdy taniec może być ostatnim!

Zaskoczenie tuż przed finałem TzG

Jubileuszowa edycja „Tańca z gwiazdami” od początku budzi ogromne emocje, ale nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Po serii sensacyjnych eliminacji – z programu odpadli już m.in. Marcin Rogacewicz z Agnieszką Kaczorowską i Barbara Bursztynowicz z Michałem Kassinem – organizatorzy przygotowali prawdziwą rewolucję na półfinał.

W walce o finał pozostało pięć par:

Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska,

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,

Tomasz Karolak i Izabela Skierska,

Maurycy Popiel i Sara Janicka,

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.

Ale tym razem nie wystarczy taneczny popis i sympatie widzów – czeka ich zupełnie nowa rozgrywka.

Nowe zasady półfinału – to jurorzy zdecydują!

Według informacji, do których dotarła ESKA.pl, dwie pary z najwyższą łączną punktacją – od widzów i od jury – automatycznie awansują do finału. Pozostałe trzy duety staną do dogrywki, a o ich dalszym losie zdecydują już wyłącznie jurorzy.

To oznacza, że widzowie nie będą mieli decydującego głosu. Jurorzy – Iwona Pavlović, Michał Maserak, Tomasz Wygoda i Katarzyna Kasprzyk – wybiorą trzecią i ostatnią parę, która zatańczy w wielkim finale. Dla uczestników to ogromna zmiana, bo awans bez uznania jurorów będzie praktycznie niemożliwy.

Fani oburzeni, emocje gwarantowane

Choć nowa formuła ma zwiększyć napięcie i wprowadzić więcej dramaturgii, wielu fanów już teraz komentuje, że „Taniec z gwiazdami” odbiera im głos. To właśnie widzowie przez lata decydowali o ostatecznym kształcie finałów, a teraz ich wpływ zostanie ograniczony.

Nie brakuje jednak głosów, że to dobra decyzja – w końcu jury ma największe pojęcie o tańcu, a emocje w półfinale sięgną zenitu. Niedzielny odcinek (9 listopada 2025) roku zapowiada się na najbardziej emocjonujący w całym sezonie.