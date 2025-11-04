Polsat zmienia reguły tuż przed finałem "Tańca z Gwiazdami". Jurorzy przejmują władzę

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2025-11-04 14:46

To będzie najbardziej nieprzewidywalny półfinał w historii programu! Produkcja „Tańca z gwiazdami” wprowadza zupełnie nowe zasady na ostatniej prostej jubileuszowej edycji. O tym, kto wejdzie do wielkiego finału, nie zdecydują już tylko widzowie – teraz władzę przejmą jurorzy!

Półfinał "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" jakiego jeszcze nie było!

Po raz pierwszy w historii programu o awansie do finału zadecydują nie tylko punkty, ale także dogrywka z pełną kontrolą jurorów. To właśnie oni wyeliminują aż dwie pary – tydzień przed wielkim finałem. Emocje gwarantowane, bo każdy taniec może być ostatnim!

Zobacz też: Czy Karolak kupuje noty? Maserak komentuje wysokie oceny jury w "Tańcu z Gwiazdami"

Zaskoczenie tuż przed finałem TzG

Jubileuszowa edycja „Tańca z gwiazdami” od początku budzi ogromne emocje, ale nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Po serii sensacyjnych eliminacji – z programu odpadli już m.in. Marcin Rogacewicz z Agnieszką Kaczorowską i Barbara Bursztynowicz z Michałem Kassinem – organizatorzy przygotowali prawdziwą rewolucję na półfinał.

W walce o finał pozostało pięć par:

  • Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska,
  • Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
  • Tomasz Karolak i Izabela Skierska,
  • Maurycy Popiel i Sara Janicka,
  • Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.

Ale tym razem nie wystarczy taneczny popis i sympatie widzów – czeka ich zupełnie nowa rozgrywka.

Nie przegap: Mucha z ukochanym, Bursztynowicz w ramionach Kassina i jego chłopaka. Gorące kulisy „Tańca z gwiazdami”!

Nowe zasady półfinału – to jurorzy zdecydują!

Według informacji, do których dotarła ESKA.pl, dwie pary z najwyższą łączną punktacją – od widzów i od jury – automatycznie awansują do finału. Pozostałe trzy duety staną do dogrywki, a o ich dalszym losie zdecydują już wyłącznie jurorzy.

To oznacza, że widzowie nie będą mieli decydującego głosu. Jurorzy – Iwona Pavlović, Michał Maserak, Tomasz Wygoda i Katarzyna Kasprzyk – wybiorą trzecią i ostatnią parę, która zatańczy w wielkim finale. Dla uczestników to ogromna zmiana, bo awans bez uznania jurorów będzie praktycznie niemożliwy.

Zobacz: To te pary zatańczą w półfinale "Tańca z Gwiazdami"! Kto ma największe szanse na wygraną?

Fani oburzeni, emocje gwarantowane

Choć nowa formuła ma zwiększyć napięcie i wprowadzić więcej dramaturgii, wielu fanów już teraz komentuje, że „Taniec z gwiazdami” odbiera im głos. To właśnie widzowie przez lata decydowali o ostatecznym kształcie finałów, a teraz ich wpływ zostanie ograniczony.

Nie brakuje jednak głosów, że to dobra decyzja – w końcu jury ma największe pojęcie o tańcu, a emocje w półfinale sięgną zenitu. Niedzielny odcinek (9 listopada 2025) roku zapowiada się na najbardziej emocjonujący w całym sezonie.

Jurorzy Tańca z Gwiazdami
25 zdjęć
Barbara Bursztynowicz odpadła z "Tańca z Gwiazdami". Szok, co zrobi po programie
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI