Czy Karolak kupuje noty? Maserak komentuje wysokie oceny jury w "Tańcu z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" od lat budzi ogromne emocje, a tegoroczna edycja przynosi coraz więcej kontrowersji. Jedną z najczęściej komentowanych postaci programu jest Tomasz Karolak, którego taneczne umiejętności bywają szeroko dyskutowane. Mimo mieszanych opinii widzów, aktor regularnie otrzymuje zaskakująco wysokie noty od jury. W sieci zaczęły więc pojawiać się żartobliwe, a czasem i złośliwe sugestie, że być może Karolak "ma w tym swój wkład".

Maserak komentuje plotki o Karolaku. Tomasz płaci jury za wysokie oceny?

W najnowszym wywiadzie "Super Expressu" z Rafałem Maserakiem postanowiliśmy zapytać wprost, czy plotki o rzekomych "premiach" dla jurorów mają w sobie, choć ziarenko prawdy.

Słuchaj, ostatnie pytanie, bo internauci dopytują też o to, czy Tomasz Karolak wam płaci za dobre oceny? - zapytał "Super Express".

Maserak nie stracił rezonu i odpowiedział z uśmiechem: No, trzeba się Tomka Karolaka zapytać...

Na uwagę "Super Expressu", że Karolak rzadko zostaje po nagraniach i nie wiadomo, jak sam odbiera oceny jurorów, tancerz dodał:

Czy on jest zadowolony z tych ocen, to już trzeba jego zapytać. Wspominałem już w zeszłym tygodniu, że Tomek ma ukryty talent, tylko chyba sam w to nie wierzy. Gdyby się bardziej przyłożył i zaufał sobie, mógłby tańczyć znacznie lepiej - powiedział nam Maserak.

Juror "Tańca z Gwiazdami" dyplomatycznie, ale jednak coś zasugerował... W dalszej części rozmowy tancerz bronił jednak aktora, podkreślając, że progres jest widoczny.

Z odcinka na odcinek Tomek się rozwija. Ludzie, którzy spędzają po osiem godzin dziennie na sali treningowej, nie mogą nie robić postępów. To byłoby niemożliwe - mówił nam Maserak.

Rozmawiała Julita Buczek

