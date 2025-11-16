Niepokojące wieści tuż przed finałem "TzG". Atmosfera jest gęsta, a produkcja jest gotowa na wszystko. "Są w swoim świecie"

Finał "Tańca z Gwiazdami" tuż-tuż, a napięcie rośnie z każdą minutą

W niedzielę, 16 listopada, Telewizja Polsat wyemituje finałowy odcinek jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wielu fanów tanecznego show z niecierpliwością wyczekuje powrotu na parkiet pary numer 7. Po tym, jak Agnieszka Kaczorowska w swojej przemowie mówiła o hejcie i delikatnie wbiła szpilkę rywalom, a następnie razem z Marcinem Rogacewiczem zniknęła sprzed kamer i wycofała się z kabaretu Polsatu, wielu liczyło, że kurz po dramie w końcu opadnie. Nic z tego.

Jak donosi Pudelek, kiedy duet – zgodnie z kontraktem – wrócił na salę treningową, atmosfera miała być napięta już od pierwszych minut. Oliwy do ognia dolał wpis Marcina Rogacewicza, w którym aktor poskarżył się na hejt ze strony innych uczestników.

"Nie słuchają uwag reżysera". Kiepska atmosfera na próbach do "Tańca z Gwiazdami"

Informator Pudelka twierdzi, że Agnieszka i Marcin trzymają się z dala od reszty ekipy "Tańca z Gwiazdami". Początkowo prezentowali uśmiechy, ale tylko, gdy obok stała kamera. Później już nawet tego nie było.

Według informatora portalu sobotnia próba pokazała, że relacje między duetem a produkcją są, delikatnie mówiąc, kiepskie.

Marcin i Aga nie pozują do wspólnych zdjęć, nie integrują się z grupą, nie chcą nagrywać wspólnych setek, nie słuchają uwag reżysera, są w swoim świecie – tylko we dwoje. Produkcja spodziewa się po nich wszystkiego podczas jutrzejszego odcinka na żywo, ale na wszystko jest przygotowana

– przekazał Pudelkowi pracownik Polsatu.

Agnieszka i Marcin sprzedają w sieci bilety na finał "Tańca z Gwiazdami"

Jakby tego było mało, para niedawno ogłosiła, że ma "do ODSPRZEDANIA dwa bilety na jutrzejszy finał". Komentujący zastanawiali się o co chodzi i chwalili spryt biznesowy, a produkcja – cóż, pewnie tylko westchnęła.

Co wydarzy się w finale "Tańca z Gwiazdami"? Wygląda na to, że Kaczorowska i Rogacewicz są jak iskra w pobliżu beczki z prochem, a produkcja ma ręce pełne roboty. Jak przystało na parę numer 7 - lecą wióry!

Kaczorowska i Rogacewicz nie pojawią się w finale "Tańca z Gwiazdami"? Tomasz Wygoda mówi wprost!