Zaskakująca decyzja Polsatu! Oto największa niespodzianka finału "TzG"

Niedziela 16 listopada 2025 roku zapowiada się jako jedna z najbardziej emocjonujących w całej jubileuszowej edycji tanecznego hitu Polsatu. Program w finałowym odcinku podkręci tempo do maksimum, prezentując nie tylko trzy popisowe tańce każdej pary, lecz także szereg widowiskowych niespodzianek, które mają zachwycić publiczność przed telewizorami. Zmagania będą tym intensywniejsze, że to już ostatnia prosta w walce o Kryształową Kulę, pieniężne nagrody i miano najlepszych tancerzy jubileuszowej edycji.

"Taniec z Gwiazdami": finałowy odcinek i mnóstwo atrakcji na wiernych fanów

W finale zobaczymy trzy duety, które przez całą edycję udowadniały swoją wszechstronność i determinację: Maurycego Popiela z Sarą Janicką, Wiktorię Gorodecką z Kamilem Kuroczką oraz Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego z Magdaleną Tarnowską. W ostatnim odcinku każda z par będzie musiała wykazać się wytrzymałością i kreatywnością, prezentując aż trzy układy taneczne.

O ostatecznym zwycięstwie zdecyduje suma punktów od jury oraz głosów publiczności. Stawka jest wyjątkowo wysoka: laureaci oprócz prestiżowej Kryształowej Kuli otrzymają 200 tys. zł dla gwiazdy i 100 tys. zł dla partnera tanecznego.

Polsat przygotował też muzyczną niespodziankę z najwyższej półki. W studiu pojawi się brytyjski wokalista Calum Scott, autor hitów "You Are the Reason" oraz "Dancing On My Own". Artysta wykona swoje najbardziej znane utwory na żywo, a także weźmie udział w specjalnym wirtualnym duecie z Whitney Houston. Dzięki nowoczesnej technologii widzowie zobaczą legendarną piosenkarkę na ekranach tv.

To jednak nie koniec atrakcji. Na parkiet po latach powrócą Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino, para, która w 2007 roku zachwyciła jednym z najbardziej pamiętanych tang w historii programu. Ich ponowny występ ma być ukłonem w stronę fanów i przypomnieniem o najpiękniejszych momentach dawnych edycji.

W finałowym odcinku pojawią się również wszyscy uczestnicy jubileuszowej serii, by wspólnie zatańczyć walca do "You Are the Reason" w wykonaniu Caluma Scotta.

