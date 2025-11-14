Hubert Urbański zatańczy w nowym sezonie "TzG"? Pokazał swoje kocie ruchy w śniadaniówce

Transfer Huberta Urbańskiego do konkurencyjnej stacji od początku budził ogromne emocje. Polsat skrupulatnie wykorzystuje medialny potencjał tej zmiany, a gospodarz "Milionerów" regularnie odwiedza kolejne programy, aby promować odświeżoną edycję kultowego teleturnieju. Tym razem trafił do porannego pasma, gdzie wszystko wskazywało na to, że rozmowa będzie dotyczyć kulis jego pracy. Tymczasem widzowie dostali zupełnie coś innego, mianowicie pokaz tanecznych wygibasów.

Hubert Urbański zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"? Kolejna edycja należy do niego!

Na oficjalnym profilu śniadaniówki w mediach społecznościowych pojawił się krótki film, który w kilka godzin obiegł całą sieć. Widać na nim Huberta Urbańskiego, który tuż zaczyna tańczyć razem z ekipą programu. Całość okraszono kultowym utworem "Explosion" duetu Kalwi & Remi, co nadało nagraniu nieoczekiwanie imprezowy klimat.

Hubert, kojarzony głównie z elegancją i powagą teleturniejowego studia, zaprezentował się w wersji totalnie na luzie. Machanie rękami, podrygi w rytm muzyki, szeroki uśmiech, to Urbański, jakiego widzowie nie oglądają na co dzień. Internauci natychmiast ruszyli z komentarzami, żartując, że prowadzący wygląda niczym taneczna gwiazda.

To krótkie nagranie uruchomiło też nową falę spekulacji: czy to moment, w którym Urbański powinien zawitać na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"? Do tej pory skutecznie unikał propozycji udziału, czy nastąpiła jednak zmiana? Jest możliwe!

