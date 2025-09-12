"Taniec z Gwiazdami". Sensacja na sam początek! Magda Mołek wygadała się o Hubercie Urbańskim

Jesienna edycja "Tańca z Gwiazdami" wystartuje w niedzielę i będzie to 30. edycja programu w Polsce.

Magda Mołek i Hubert Urbański, gospodarze pierwszej edycji, ponownie poprowadzą program.

Magda Mołek zdradziła, że Hubert Urbański przygotowuje się do tańca i czyści lakierki

Mołek wyraziła radość z powrotu do programu i podkreśliła, że czuje się w studiu jak u siebie.

30. edycja programu "Taniec z Gwiazdami" w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Już w niedzielę, 14 września, rozpocznie się rywalizacja o Kryształową Kulę. Bierze w niej udział 11 par. Mają one już swoje numery startowe (Maurycy Popiel - Sara Janicka - 1, Lanberry - Piotr Musiałkowski - 2, Maja Bohosiewicz - Albert Kosiński - 3, Wiktoria Gorodecka - Kamil Kuroczko - 4, Aleksander Sikora - Daria Syta - 5, Ewa Minge - Michał Bartkiewicz - 6, Marcin Rogacewicz - Agnieszka Kaczorowska - 7, Barbara Bursztynowicz - Michał Kassin - 8, Michał "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska - 9, Katarzyna Zillmann - Janja Lesar - 10, Tomasz Karolak - Izabela Skierska -11). Warto podkreślić, że w 2025 roku minęło 20 lat od debiutu formatu w naszym kraju. Premierową edycję "Tańca z Gwiazdami" wygrała para Olivier Janiak - Kamila Kajak, a gospodarzami programu byli Magda Mołek i Hubert Urbański. Para z okazji jubileuszu znów pojawi się w programie. O tym jednak było wiadomo już od jakiegoś czasu. Prawdziwą sensacją jest co innego.

Hubert Urbański i Magda Mołek ponownie poprowadzą "Taniec z Gwiazdami". Ale to nie wszystko. Prezenterka, która sama brała udział w poprzedniej edycji tanecznego show (ostatecznie uplasowała się na 9. pozycji), zdradziła tajemnicę związaną z gospodarzem "Milionerów".

Spieszę się, bo właśnie Hubert Urbański czyści swoje lakierki, żeby móc ze mną zatańczyć

- wyjawiła w rozmowie z "Plejadą. Wszystko wskazuje więc na to, że Magda Mołek i Hubert Urbański nie tylko poprowadzą "Taniec z Gwiazdami", lecz także na wizji zaprezentują swoje taneczne możliwości na parkiecie! Prezenterka nie kryje swojej ekscytacji związanej z powrotem do "TzG".

Nie mam stresu, czuję się fantastycznie. Bardzo się cieszę, że mogę ten program znowu gościć w swoim sercu. Całkiem niedawno wyszłam z tego studia, więc trochę jestem jak u siebie

- zaznaczyła.

Naturalne i przyjemne dla kogoś takiego jak ja jest wracać tam, gdzie było mi fajnie, gdzie miałam dobry czas, superprzygodę, spotkałam cudownych ludzi

- dodała.

