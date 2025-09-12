"Taniec z Gwiazdami". Sensacja na sam początek! Magda Mołek wygadała się o Hubercie Urbańskim

2025-09-12 18:42

Na jesienną edycję programu "Taniec z Gwiazdami" fani formatu czekają szczególnie mocno. Już w niedzielę zobaczymy pierwszy odcinek tanecznego show. Będzie to 30. edycja "TzG" w Polsce (licząc serie i z TVN, i z Polsatu). Już na sam początek programu szykowana jest prawdziwa sensacja. Magda Mołek właśnie wygadała się o Hubercie Urbańskim.

"Taniec z Gwiazdami" jubileuszowa edycja. Magda Mołek i Hubert Urbański znów poprowadzą show

30. edycja programu "Taniec z Gwiazdami" w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Już w niedzielę, 14 września, rozpocznie się rywalizacja o Kryształową Kulę. Bierze w niej udział 11 par. Mają one już swoje numery startowe (Maurycy Popiel - Sara Janicka - 1, Lanberry - Piotr Musiałkowski - 2, Maja Bohosiewicz - Albert Kosiński - 3, Wiktoria Gorodecka - Kamil Kuroczko - 4, Aleksander Sikora - Daria Syta - 5, Ewa Minge - Michał Bartkiewicz - 6, Marcin Rogacewicz - Agnieszka Kaczorowska - 7, Barbara Bursztynowicz - Michał Kassin - 8, Michał "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska - 9, Katarzyna Zillmann - Janja Lesar - 10, Tomasz Karolak - Izabela Skierska -11). Warto podkreślić, że w 2025 roku minęło 20 lat od debiutu formatu w naszym kraju. Premierową edycję "Tańca z Gwiazdami" wygrała para Olivier Janiak - Kamila Kajak, a gospodarzami programu byli Magda Mołek i Hubert Urbański. Para z okazji jubileuszu znów pojawi się w programie. O tym jednak było wiadomo już od jakiegoś czasu. Prawdziwą sensacją jest co innego.

"Taniec z Gwiazdami". Pięć dni przed startem dołącza do ekipy! Słynie z nieziemskiej urody

"Taniec z Gwiazdami". Magda Mołek wyjawiła tajemnicę. Chodzi o Huberta Urbańskiego

Hubert Urbański i Magda Mołek ponownie poprowadzą "Taniec z Gwiazdami". Ale to nie wszystko. Prezenterka, która sama brała udział w poprzedniej edycji tanecznego show (ostatecznie uplasowała się na 9. pozycji), zdradziła tajemnicę związaną z gospodarzem "Milionerów". 

Spieszę się, bo właśnie Hubert Urbański czyści swoje lakierki, żeby móc ze mną zatańczyć

- wyjawiła w rozmowie z "Plejadą. Wszystko wskazuje więc na to, że Magda Mołek i Hubert Urbański nie tylko poprowadzą "Taniec z Gwiazdami", lecz także na wizji zaprezentują swoje taneczne możliwości na parkiecie! Prezenterka nie kryje swojej ekscytacji związanej z powrotem do "TzG".

Pierwsza taka para w historii programu "Taniec z Gwiazdami". Widzowie podzieleni. "Nie obejrzę"

Nie mam stresu, czuję się fantastycznie. Bardzo się cieszę, że mogę ten program znowu gościć w swoim sercu. Całkiem niedawno wyszłam z tego studia, więc trochę jestem jak u siebie

- zaznaczyła. 

Naturalne i przyjemne dla kogoś takiego jak ja jest wracać tam, gdzie było mi fajnie, gdzie miałam dobry czas, superprzygodę, spotkałam cudownych ludzi

- dodała. 

Pod QUIZEM Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha znajduje się galerią ze zdjęciami Huberta Urbańskiego i Magdy Mołek z "Tańca z Gwiazdami"

