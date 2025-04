Magda Mołek odpadła z "Tańca z Gwiazdami" i od razu się wydało. Gorzkie słowa dają do myślenia

Magda Mołek odpadła z programu "Taniec z Gwiazdami", co oznacza, że nie zobaczymy również Michała Bartkiewicza, który występował u jej boku. Decyzja o pożegnaniu znanej dziennikarki wywołała różne, skrajne opinie w mediach społecznościowych. Część osób uważa, że Mołek odpadła za wcześnie, a w show są słabsze od niej osoby. Druga strona barykady twierdzi natomiast, że prezenterka telewizyjna po prostu tańczyła dosyć "kiepsko". - Jest mi strasznie szkoda, że nie będzie jej z nami. Wprowadzała taki uśmiech, spokój, pięknie to było. Cudowna kobieta. Bardzo liczymy, że ona nie odpowiedziała na pytanie, czy przychodzi do telewizji, ale pani Magdo, czekamy - mówił w rozmowie z dziennikarką "Super Expressu" Michał Barczak, jeden z uczestników "Tańca z Gwiazdami", który wciąż pozostaje w grze. A co na temat tego wszystkiego ma do powiedzenia sama zainteresowana? Magda Mołek właśnie przerwała milczenie. Padło wiele gorzkich słów, które niosą jednak za sobą pewną lekcje i dają do myślenia. Dziennikarka absolutnie nie gryzła się w język. Szczegóły poniżej.

Magda Mołek o swoim udziale w "Tańcu z Gwiazdami". "Teraz już wiem, że nie umiem tańczyć"

Magda Mołek nie ukrywa, że po odpadnięciu z produkcji poczuła "ulgę, wolność, spokój" - to były jej główne odczucia po ostatnim wieczorze na planie "Tańca z Gwiazdami". To były dwa miesiące, które wywróciły jej życie do góry nogami, ale - jak sama przyznaje - nie żałuje ani chwili. Poszła tam bowiem po radość i była wierna tej intencji do samego końca.

- Teraz już wiem, że nie umiem tańczyć. To odkrycie, że mimo iż tyle lat uwielbiałam oglądać turnieje tańca, z dyskoteki wychodziłam ostatnia i wiele lat tańczyłam w swojej głowie (i przed lustrem, gdy nikt nie patrzył) jak zawodowiec, a jestem jednak na parkiecie sztywna („buziaki” dla tych, co uwielbiają mi tym dowalać) dało mi coś ważnego: pewność, że warto konfrontować swoje marzenia z rzeczywistością, tym bardziej, gdy to się nie przekłada na oczekiwany efekt. Bo to uczy, że mimo naszych wyobrażeń, najszczerszych chęci nie jesteśmy w stanie zawsze wszystkiego dokonać. I dobrze! Zwolniłam się tym programem raz na zawsze ze swojego perfekcjonizmu. I czuję się cudownie! - napisała Magda Mołek w swoim oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jednocześnie dziennikarka podziękowała wszystkim, którzy jej kibicowali i byli z nią w tym wymagającym czasie. Mołek zaznaczyła też, że nadal będzie tańczyć, "w swoim stylu". - Przez te dwa miesiące spotkałam się na żywo z setkami kobiet, które kiedyś odkryły mój kanał i które teraz podziwiały mnie, że się odważyłam zatańczyć. Odważyłam się dla wszystkich nas. (...) Namawiam was, byście też tańczyły, bawiły się w życiu i szukały choćby chwili radości. We wszystkim, co robicie - podsumowała dziennikarka.

Agnieszka Perepeczko komentuje odejście Magdy Mołek z "Tańca z Gwiazdami". Padły słowa wsparcia

Wyznanie Magdy Mołek spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem w mediach społecznościowych. Pojawiła się fala wspierających komentarzy od ludzi, którzy mimo wszystko kibicowali dziennikarce. Wśród wpisów znalazła się także wypowiedź Agnieszki Perepeczko, koleżanki po show-biznesowym fachu.

- Magdo, świetnie się tu wypowiedziałaś. Jesteś piękną, ponętną kobietą. To, co robiłaś zawsze, wywiady, sposób patrzenia na rozmówcę: w tym jesteś najlepsza i tego pilnuj. Taniec wychodzi świetnie tylko niektórym, bo te młode pchełki rzadko wzbudzają podziw prawdziwy. Sztuka tańca to nie gimnastyka, to cud, który czasem mają w sobie niektórzy ludzie, a igrzyska są dla tłumu. Pozdrawiam serdecznie i ciągle pamiętam nasz wywiad dwadzieścia lat temu - podsumowała Agnieszka Perepeczko.

Cóż, trzeba przyznać, że tak, jak wspiera Agnieszka Perepeczko, z całym doborem metafor i słów, nie wspiera nikt inny. Tymczasem "Taniec z Gwiazdami" trwa dalej. Kto wygra kryształową kulę w tej edycji? Czas pokaże.

