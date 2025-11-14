Agnieszka Kaczorowska przerwała milczenie. "Walka jest pułapką"

Julita Buczek
2025-11-14 13:57

Agnieszka Kaczorowska znów znalazła się w centrum uwagi, tym razem nie za sprawą kolejnego projektu zawodowego, lecz głębokiego, osobistego wyznania. Aktorka i tancerka, która w ostatnich miesiącach wzbudzała ogromne kontrowersje w show Polsatu "Taniec z Gwiazdami", tym razem postanowiła zabrać głos po medialnej aferze z udziałem swojego ukochanego!

Agnieszka Kaczorowska od lat dzieli swoje życie między scenę, projekty artystyczne i rozwój osobisty. Wraz z rozwojem kariery stała się jedną z gwiazd najczęściej komentowanych w polskich mediach. Jej wypowiedzi, niekiedy kontrowersyjne - prowadziły do burzliwych dyskusji, które wciągały ją w niechciane konflikty. Nic dziwnego, że kiedy na moment zamilkła, wielu zastanawiało się, z czym wróci. Teraz odpowiedź już nadeszła, jej najnowsze refleksje są inne niż wcześniej.

Agnieszka Kaczorowska odezwała się tuż przed finałem "Tańca z Gwiazdami"

W emocjonalnym wpisie Agnieszka Kaczorowska zwraca się do swojego ukochanego - aktora Marcina Rogacewicza. To właśnie on, jak podkreśla, od dawna powtarza jej jedno zdanie: "życz wszystkim miłości, odpuść, wybacz". Według aktorki to nie tylko mądre słowa, ale sposób życia, który Rogacewicz wciela w codzienność. Jego postawa pełna świadomego dystansu do konfliktów, stała się dla niej inspiracją do zmiany w sobie. 

Kaczorowska przyznaje, że wolność nie jest dla niej stanem danym raz na zawsze, lecz lekcją, którą odrabia każdego dnia.

Takiej wolności się ciągle uczę… i takiej wolności każdemu życzę - napisała Kaczorowska w sieci.

Tancerka zapowiedziała również, że temat wolności będzie jednym z motywów jej najnowszego projektu nazwanego "7". Będzie to przedsięwzięcie bliskie jej sercu, inspirowane osobistą drogą i wewnętrzną transformacją. 

W zakończeniu swojego długiego wpisu aktorka motywuje: "Więc dalej róbmy swoje. Na swojej scenie. Na własnych zasadach". 

Co sądzicie o takiej wypowiedzi przed finałem "Tańca z Gwiazdami"?

