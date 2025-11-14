Agnieszka Kaczorowska przerwała milczenie. "Walka jest pułapką"

Agnieszka Kaczorowska od lat dzieli swoje życie między scenę, projekty artystyczne i rozwój osobisty. Wraz z rozwojem kariery stała się jedną z gwiazd najczęściej komentowanych w polskich mediach. Jej wypowiedzi, niekiedy kontrowersyjne - prowadziły do burzliwych dyskusji, które wciągały ją w niechciane konflikty. Nic dziwnego, że kiedy na moment zamilkła, wielu zastanawiało się, z czym wróci. Teraz odpowiedź już nadeszła, jej najnowsze refleksje są inne niż wcześniej.

Agnieszka Kaczorowska odezwała się tuż przed finałem "Tańca z Gwiazdami"

W emocjonalnym wpisie Agnieszka Kaczorowska zwraca się do swojego ukochanego - aktora Marcina Rogacewicza. To właśnie on, jak podkreśla, od dawna powtarza jej jedno zdanie: "życz wszystkim miłości, odpuść, wybacz". Według aktorki to nie tylko mądre słowa, ale sposób życia, który Rogacewicz wciela w codzienność. Jego postawa pełna świadomego dystansu do konfliktów, stała się dla niej inspiracją do zmiany w sobie.

Kaczorowska przyznaje, że wolność nie jest dla niej stanem danym raz na zawsze, lecz lekcją, którą odrabia każdego dnia.

Takiej wolności się ciągle uczę… i takiej wolności każdemu życzę - napisała Kaczorowska w sieci.

Tancerka zapowiedziała również, że temat wolności będzie jednym z motywów jej najnowszego projektu nazwanego "7". Będzie to przedsięwzięcie bliskie jej sercu, inspirowane osobistą drogą i wewnętrzną transformacją.

W zakończeniu swojego długiego wpisu aktorka motywuje: "Więc dalej róbmy swoje. Na swojej scenie. Na własnych zasadach".

