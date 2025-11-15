Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" bez Agnieszki Kaczorowskiej?! Ma już inne plany

"Taniec z Gwiazdami": Helena Englert i Zenon Martyniuk w programie?

"Taniec z Gwiazdami" w tym roku obchodził swoje dwudziestolecie. Lata mijają, program przeszedł spore zmiany, ale nadal cieszy się sporą popularnością i sympatią widzów. W niedzielny wieczór dowiemy się kto wygra siedemnastą edycję show. W rozgrywce pozostały już tylko trzy pary, które zawalczą o Kryształową Kulę oraz 200 tysięcy złotych! Do finału dostali się Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska.

Producenci nie osiadają na laurach i już pracują nad nową edycją "Tańca z Gwiazdami". Edward Miszczak robi wszystko co może, by ściągnąć na parkiet największe gwiazdy. Niedawno pojawiły się doniesienia, że w "Tańcu z Gwiazdami" ma pojawić się... Zenon Martyniuk! Podobno dyrektor programowy Polsatu chciałby zobaczyć w show również Helenę Englert. Młoda aktorka może liczyć na spore wynagrodzenie.

"Taniec z Gwiazdami": 18. edycja bez udziału Agnieszki Kaczorowskiej?

Na razie nie wiadomo jednak, kto na pewno pojawi się w wiosennych odcinkach. Dotyczy to nie tylko gwiazd, ale i tancerzy. Można za to domyślić się kogo nie zobaczymy. Wiele wskazuje bowiem na to, że na parkiet nie powróci Agnieszka Kaczorowska, która w jubileuszowej edycji tańczyła ze swoim życiowym partnerem, Marcinem Rogacewiczem. Para numer siedem pożegnała się z "Tańcem z Gwiazdami" przed półfinałem. Nie było to miłe rozstanie. Coraz więcej mówi się o konflikcie zakochanych z resztą uczestników.

Wiosenna odsłona "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zwyczajowo rusza w marcu. Chociaż oficjalnie nic nie zostało jeszcze potwierdzone, to wiadomo za to, że Agnieszka Kaczorowska ma na ten czas inne plany. Tancerka i jej ukochany ruszają w Polskę z własnym spektaklem. Taneczne widowisko "Siedem" ma opowiadać o spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy "zaczynają swoje życie od nowa".

Niedawno ruszyła sprzedaż biletów na spektakl Kaczorowskiej i Rogacewicza. Zakochani rozpoczną trasę 9 marca w Warszawie, po czym ruszą w Polskę. W sumie od marca do połowy maja mają zaplanowane ponad dwadzieścia występów. Część z nich odbywa się w niedzielne popołudnia, co koliduje z odcinkami "Tańca z Gwiazdami".

