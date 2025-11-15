Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" bez Agnieszki Kaczorowskiej?! Ma już inne plany

Siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" dobiega końca. Twórcy programu nie odpoczywają, ale już pracują nad kolejnymi odcinkami. Edward Miszczak ma swoje typy, ale na razie nie wiadomo, kogo uda mu się ściągnąć do tanecznego show. Zarówno jeśli chodzi o gwiazdy, jak i tancerzy. Wiele jednak wskazuje na to, że wiosną na parkiecie nie pojawi się Agnieszka Kaczorowska.

"Taniec z Gwiazdami": Helena Englert i Zenon Martyniuk w programie? 

"Taniec z Gwiazdami" w tym roku obchodził swoje dwudziestolecie. Lata mijają, program przeszedł spore zmiany, ale nadal cieszy się sporą popularnością i sympatią widzów. W niedzielny wieczór dowiemy się kto wygra siedemnastą edycję show. W rozgrywce pozostały już tylko trzy pary, które zawalczą o Kryształową Kulę oraz 200 tysięcy złotych! Do finału dostali się Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska.

Producenci nie osiadają na laurach i już pracują nad nową edycją "Tańca z Gwiazdami". Edward Miszczak robi wszystko co może, by ściągnąć na parkiet największe gwiazdy. Niedawno pojawiły się doniesienia, że w "Tańcu z Gwiazdami" ma pojawić się... Zenon Martyniuk! Podobno dyrektor programowy Polsatu chciałby zobaczyć w show również Helenę Englert. Młoda aktorka może liczyć na spore wynagrodzenie.

"Taniec z Gwiazdami": 18. edycja bez udziału Agnieszki Kaczorowskiej?

Na razie nie wiadomo jednak, kto na pewno pojawi się w wiosennych odcinkach. Dotyczy to nie tylko gwiazd, ale i tancerzy. Można za to domyślić się kogo nie zobaczymy. Wiele wskazuje bowiem na to, że na parkiet nie powróci Agnieszka Kaczorowska, która w jubileuszowej edycji tańczyła ze swoim życiowym partnerem, Marcinem Rogacewiczem. Para numer siedem pożegnała się z "Tańcem z Gwiazdami" przed półfinałem. Nie było to miłe rozstanie. Coraz więcej mówi się o konflikcie zakochanych z resztą uczestników.

Wiosenna odsłona "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zwyczajowo rusza w marcu. Chociaż oficjalnie nic nie zostało jeszcze potwierdzone, to wiadomo za to, że Agnieszka Kaczorowska ma na ten czas inne plany. Tancerka i jej ukochany ruszają w Polskę z własnym spektaklem. Taneczne widowisko "Siedem" ma opowiadać o spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy "zaczynają swoje życie od nowa".

Niedawno ruszyła sprzedaż biletów na spektakl Kaczorowskiej i Rogacewicza. Zakochani rozpoczną trasę 9 marca w Warszawie, po czym ruszą w Polskę. W sumie od marca do połowy maja mają zaplanowane ponad dwadzieścia występów. Część z nich odbywa się w niedzielne popołudnia, co koliduje z odcinkami "Tańca z Gwiazdami".

