"Taniec z Gwiazdami": Tłum gwiazd na finale 17. edycji

Siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" dobiega końca. Po kilku tygodniach zaciętej rywalizacji w końcu dowiemy się kto zdobędzie Kryształową Kulę. W stawce pozostali: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. Finaliści zaprezentują się na parkiecie w aż trzech układach tanecznych.

W finale pojawią się wszyscy uczestnicy jubileuszowej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Finalistom na widowni kibicują fani oraz najbliżsi. Nie brakuje również gwiazd show-biznesu! Na złotej ściance zapozowali uczestnicy poprzednich edycji, w tym Julia Kuczyńska, Magdalena Narożna, Joanna Mazur, Piotr Mróz czy Ada Fijał.

Pojawiły się też osoby, które od wielu lat są związane z programem - Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz, Jan Kliment z Lenką Klimentovą oraz Wojciech Kucina. Po czerwonym dywanie przeszły się również Emilia Komarnicka oraz Aleksandra Adamska, które nie miały jeszcze okazji wystąpić w programie. Czyżby szykowały się do kolejnej edycji?

Producenci już pracują nad nową edycją "Tańca z Gwiazdami". Edward Miszczak robi wszystko co może, by ściągnąć na parkiet największe gwiazdy. Niedawno pojawiły się doniesienia, że w "Tańcu z Gwiazdami" ma pojawić się... Zenon Martyniuk! Podobno dyrektor programowy Polsatu chciałby zobaczyć w show również Helenę Englert. Młoda aktorka może liczyć na spore wynagrodzenie. Tak twierdzi informator Pudelka. Zdradził również, że młoda aktora już od kilku edycji była brana pod uwagę. Jednak miała wtedy inne zobowiązania.

Okazuje się, że ona nie jest pazerna na kasę. Niektórzy zaczynają negocjacje od pieniędzy, ale dla niej widać, to najważniejsze są walory artystyczne. Choć produkcja na wstępie obiecała jej niemało, bo może liczyć na jedno z największych wynagrodzeń w programie, czyli stawkę pomiędzy 15 a 22 tys. złotych za odcinek. Dobre nazwisko i ciekawa osobowość robią swoje - twierdzi osoba z produkcji "Tańca z Gwiazdami".

