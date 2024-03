Roma Gąsiorowska o rozwodzie z Michałem Żurawskim. Alkohol głównym powodem rozstania?

Teresa Lipowska jest samotna i przybita. Do tego podupadła na zdrowiu. "Mam już bardzo blisko do końca"

O tym, że Michał Żurawski nadużywał alkoholu wiadomo od lat. W jednym z odcinków programu "Azja Express", aktor przyznał, że w przeszłości był uzależniony od mocnych trunków. Mówił wówczas, że udało mu się wyjść na prostą dzięki wsparciu żony. Okazuje się, że alkohol dalej był obecny w ich małżeństwie, które jakiś czas temu się rozpadło. - Nasza historia skończyła się dawno temu. Przez długi czas milczeliśmy na ten temat. Nie chcieliśmy publicznie poruszać naszych prywatnych spraw. (...) Już bardzo długo nie jesteśmy razem. Tak, rozwodzimy się - wyjawiła aktorka w rozmowie z Natemat.pl. Teraz celem Romy Gąsiorowskiej jest ochrona dzieci przed negatywnymi skutkami dorastania w rodzinie alkoholowej.

- Masz rodzinę, jesteś odpowiedzialny za dzieci, jest alkohol. Ten temat był i jest problemem. Wtedy podejmuje się kolejne kroki, żeby sobie poradzić. A jeśli jesteś rodziną alkoholika, to też masz do wykonania ogromną pracę. Musisz działać razem z osobą, która ma coś do przerobienia. Samemu coś przerobić. Wykonywaliśmy tę pracę wszyscy razem. I dalej ją wykonujemy - wyznała dalej Roma Gąsiorowska.

Roma Gąsiorowska wkurzyła Tomasza Stockingera. Kulisy programu "Fort Boyard"