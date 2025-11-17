Internauci oszaleli po werdykcie w "Tańcu z Gwiazdami". Poszli ze sobą na noże! Bagi budzi skrajne emocje

To już jest koniec! Tygodnie zmagań na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" za nami. W finałowym odcinku widzowie poznali zwycięzcę 17. edycji "TzG" - wyjątkowej, jubileuszowej, w której do wygrania, poza Kryształową Kulą, było aż 200 tys. zł dla gwiazdy i 100 dla partnerującego jej tancerza. Decyzja, jaką wszyscy usłyszeli 16 listopada podczas finału, wywołała ogromne emocje.

Wszystko przez to, że Bagi (Mikołaj Bagiński), który wygrał show, nie jest powszechnie znanym aktorem czy piosenkarzem, a influencerem z potężnym wsparciem internautów. I, co gorsza, wcale nie przodował w tańcu! Wygrał, bo jest popularny, sympatyczny i potrafi zjednać sobie ludzi. To niektórych zirytowało, innych rozwścieczyło. Oczywiście wiele osób werdykt uradował!

W której grupie jesteście? Trzeba przyznać, że Bagi nikogo nie pozostawił obojętnym. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy!

Gwiazdy gratulują Bagiemu

Finał jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" przyprawił o wypieki nie tylko zwykłych widzów, ale i gwiazdy. Te zaraz po zwycięstwie Bagiego zaczęły komentować to w sieci, a konkretnie na instagramowym profilu show. Gdy pokazał się na nim wpis informujący o wygranej Mikołaja Bagińskiego i jego partnerki Magdy Tarnowskiej, zaczęło się internetowe szaleństwo.

"GRATULACJE. Byliście super dobrani. Zgranie 100 proc." - pisała Cleo. Maria Jeleniewska, która zwyciężyła w poprzedniej edycji, rzuciła krótkie: "Gratulacje!", a Edyta Herbuś dodała: "Brawo. Piękne zwycięstwo".

Swoje gratulacje przesłały też Roxie Węgiel, Maffashion czy Karolina Pisarek. Gwiazdy były dość monotematyczne, za to wśród fanów programu zawrzało.

Internauci komentują na całego. Wygrała właściwa osoba?

Niektórzy internauci z radością przyjęli wieści o wygranej Bagiego, inni wręcz przeciwnie. Mikołaj nie był najlepszym tancerzem edycji, ale miał za sobą dużą rzeszę wielbicieli, którzy chętnie na niego głosowali. To przeważyło szalę na jego korzyść.

"Szkoda, że program wygrała osoba, która była po prostu bardziej popularna w internecie. Prawdziwy, piękny talent tym razem przegrał nie z braku umiejętności, lecz z siłą lajków i zasięgów. Trochę niesprawiedliwe, bo to talent powinien być na pierwszym miejscu", "Wygrał TikTok", "Pani Iwona załamana, ale mega zasłużyli", "Absolutnie niezasłużone zwycięstwo", "Pani Iwonka jeszcze spoko, ale Pan Rafał Maserak dostał tam wylewu", "Byli najsłabsi", "Najlepsi!", "Mikołaj był najsłabszy z całej trójki… no ale takie są zasady", "Wasza wygrana to coś więcej niż tylko wynik to dowód na to, że szczerość, dobroć i prawdziwe emocje zawsze mają swoją moc. Od początku było widać, że wkładacie w to całe serce, że jesteście autentyczni, naturalni i nikogo nie udajecie. I właśnie za to ludzie Was pokochali" - czytamy w sieci.

Internauci zostawili mnóstwo własnych opinii o show i jego uczestnikach, o zgodzie nie ma mowy:

"Niektórzy chyba zapomnieli, że "Taniec z GWIAZDAMI" to program rozrywkowy, a nie turniej tańca. Widzowie mieli prawo głosować na kogo chcieli, a takie komentarze, że wygrał TikTok, że Mikołaj nie zasłużył... Zasłużył ciężką pracą od 1. odcinka", "Gorzej tańczyli od Maurycego i Sary a wygrali", "Byliście cudowni", "Gratulacje, to było pewne od pierwszego odcinka", "Ten program już nie jest o tańcu".

Kto tu ma rację?

Kaczorowska i Rogacewicz nie pojawią się w finale "Tańca z Gwiazdami"? Tomasz Wygoda mówi wprost!