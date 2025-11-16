To oni wygrali 17. edycję "Tańca z Gwiazdami"! Wielkie emocje do samego końca

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2025-11-16 22:41

Po wielu kilku tygodniach wielkich tanecznych emocji poznaliśmy zwycięzców siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Finaliści zaprezentowali bardzo wysoki poziom, ale tylko jedna para mogła otrzymać Kryształową Kulę. Znamy już decyzję widzów! Kto w tej edycji zachwycił najbardziej?

"Taniec z Gwiazdami": Huczne obchody 20-lecia programu

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Pierwszy odcinek miał premierę 20-lat temu! Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN.

Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie. Decyzją Edwarda Miszczaka w 2023 roku show zostało chwilowo zawieszone. Zgodnie z przewidywaniami dyrektora artystycznego Polsatu, widzowie stęsknili się za tańcującymi gwiazdami i wiosną 2024 tłumnie zasiedli przed ekranami, by kibicować swoim ulubieńcom.

Od tamtej pory każda z kolejnych edycji przynosi spore emocje. Jesienią 2025 roku, podczas siedemnastej edycji, hucznie obchodzono dwudziestolecie programu.

Oto wszystkie pary 17. edycji "Tańca z Gwiazdami":

  • Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska
  • Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński
  • Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin
  • Wiktoria Gorodeckaja i Kamil Kuroczko
  • Tomasz Karolak i Izabela Skierska
  • Lanberry i Piotr Musiałkowski
  • Ewa Minge i Michał Bartkiewicz
  • Maurycy Popiel i Sara Janicka
  • Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska
  • Aleksander Sikora i Daria Syta
  • Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Zobacz również: Tłum sław na finale "Tańca z Gwiazdami". Są wśród nich uczestnicy kolejnej edycji?

"Taniec z Gwiazdami": Oto zwycięzcy 17. edycji!

Do wielkiego finału przeszły trzy pary: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. W ostatnim odcinku każda z par musiała wykazać się wytrzymałością i kreatywnością, prezentując aż trzy układy taneczne.

O ostatecznym zwycięstwie zdecydowała suma punktów od jury oraz głosów publiczności. Stawka była wyjątkowo wysoka: laureaci oprócz prestiżowej Kryształowej Kuli otrzymali 200 tys. zł dla gwiazdy i 100 tys. zł dla partnera tanecznego.

Emocje do samego końca było ogromne! Po podsumowaniu ocen jurorów na czele tabeli upasali się Wiktoria i Kamil. Jurorzy każdy z ich występów nagrodzili najwyższymi notami. W sumie zdobyli dziesięć czterdziestek z rzędu! Dwa punkty mniej otrzymali Maurycy z Sarą. Podium zamykali Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska.

Tak prezentowała się punktacja po trzech tańcach:

  • Wiktoria i Kamil - 120 punktów
  • Maurycy i Sara - 118 punktów
  • Mikołaj i Magdalena - 112 punktów

Jednak ostateczna decyzja należała do widzów. Po podsumowaniu wszystkich głosów przyszedł czas na ogłoszenie ostatecznych wyników. Jubileuszową edycję "Tańca z Gwiazdami" wygrali Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska! Na drugim miejscu znaleźli się Maurycy Popiel i Sara Janicka, a na trzecim Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

Zobacz również: Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" bez Agnieszki Kaczorowskiej?! Ma już inne plany

Wiktoria Gorodecka, Sara Janicka, Maurycy Popiel, Magdalena Tarnowska, Mikołaj Bagiński, Kamil Kuroczko, Sara Janicka
57 zdjęć

Polecany artykuł:

Tak naprawdę głosowali widzowie "Tańca z Gwiazdami"! Trzecie miejsce zaskakuje!
Super Express Google News
QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha
Pytanie 1 z 25
Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"?
Anna Mucha wspomina taniec z Rafałem Maserakiem. Na parkiecie był wtedy ogień!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI