"Taniec z Gwiazdami": Huczne obchody 20-lecia programu
"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Pierwszy odcinek miał premierę 20-lat temu! Przez dwie dekady program przeszedł kilka zmian. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN.
Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie. Decyzją Edwarda Miszczaka w 2023 roku show zostało chwilowo zawieszone. Zgodnie z przewidywaniami dyrektora artystycznego Polsatu, widzowie stęsknili się za tańcującymi gwiazdami i wiosną 2024 tłumnie zasiedli przed ekranami, by kibicować swoim ulubieńcom.
Od tamtej pory każda z kolejnych edycji przynosi spore emocje. Jesienią 2025 roku, podczas siedemnastej edycji, hucznie obchodzono dwudziestolecie programu.
Oto wszystkie pary 17. edycji "Tańca z Gwiazdami":
- Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska
- Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński
- Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin
- Wiktoria Gorodeckaja i Kamil Kuroczko
- Tomasz Karolak i Izabela Skierska
- Lanberry i Piotr Musiałkowski
- Ewa Minge i Michał Bartkiewicz
- Maurycy Popiel i Sara Janicka
- Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska
- Aleksander Sikora i Daria Syta
- Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
"Taniec z Gwiazdami": Oto zwycięzcy 17. edycji!
Do wielkiego finału przeszły trzy pary: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. W ostatnim odcinku każda z par musiała wykazać się wytrzymałością i kreatywnością, prezentując aż trzy układy taneczne.
O ostatecznym zwycięstwie zdecydowała suma punktów od jury oraz głosów publiczności. Stawka była wyjątkowo wysoka: laureaci oprócz prestiżowej Kryształowej Kuli otrzymali 200 tys. zł dla gwiazdy i 100 tys. zł dla partnera tanecznego.
Emocje do samego końca było ogromne! Po podsumowaniu ocen jurorów na czele tabeli upasali się Wiktoria i Kamil. Jurorzy każdy z ich występów nagrodzili najwyższymi notami. W sumie zdobyli dziesięć czterdziestek z rzędu! Dwa punkty mniej otrzymali Maurycy z Sarą. Podium zamykali Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska.
Tak prezentowała się punktacja po trzech tańcach:
- Wiktoria i Kamil - 120 punktów
- Maurycy i Sara - 118 punktów
- Mikołaj i Magdalena - 112 punktów
Jednak ostateczna decyzja należała do widzów. Po podsumowaniu wszystkich głosów przyszedł czas na ogłoszenie ostatecznych wyników. Jubileuszową edycję "Tańca z Gwiazdami" wygrali Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska! Na drugim miejscu znaleźli się Maurycy Popiel i Sara Janicka, a na trzecim Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.
