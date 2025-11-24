Marcin Rogacewicz o nowym uczuciu. Agnieszka Kaczorowska będzie wniebowzięta?

Odkąd Marcin Rogacewicz pojawił się w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami", wiele w jego życiu uległo zmianie. Udział w show nie tylko jeszcze bardziej zbliżył go do Agnieszki Kaczorowskiej, lecz także otworzył przed nim zupełnie nową pasję. Choć ich związek potwierdził się oficjalnie dopiero w pierwszym odcinku programu, plotki krążyły już od miesięcy, podsycane zdjęciami paparazzi. Dziś para nie kryje się ze swoimi uczuciami, wspólnie pracuje nad spektaklem, a ich publiczne wystąpienia przyciągają uwagę mediów.

Marcin Rogacewicz ma nową miłość?

W niedzielny poranek Marcin Rogacewicz podzielił się z obserwatorami refleksyjnym wpisem. Zamiast relacji zza kulis czy zdjęcia z ukochaną, Rogacewicz postanowił pochylić się nad tym, jak bardzo taniec wpłynął na jego życie. Jak sam przyznał, długo myślał, że jedynym artystycznym miejscem, w którym czuje się pewnie, jest teatr. Jednak to taniec zupełnie go oczarował!

Aktor zdradził, że od kilku miesięcy nie potrafi wyobrazić sobie dnia bez ruchu. Tańczyć miał nawet… we śnie. Według niego właśnie taniec otworzył w nim pokłady kreatywności, o których wcześniej nie miał pojęcia. Oddanie tej sztuce sprawiło, że zaczął baczniej przyglądać się swojej postawie, gestom i mowie ciała - elementom nieodłącznym w aktorskim zawodzie.

Rogacewicz stwierdził również, że taniec dodał mu pewności siebie, a podczas niedawnego spektaklu był w stanie wyczuć nową energię płynącą z ruchu! Podkreślił, że dzięki pracy nad ciałem aktorstwo stało się dla niego czymś bardziej intuicyjnym, a on sam częściej uśmiecha się do siebie i innych.

Nie mogę od rana przestać myśleć o miłości. Miłości do teatru, który mnie ukształtował artystycznie. Natomiast od paru miesięcy jestem absolutnie zakochany w tańcu. Taniec uruchomił jeszcze bardziej moją wyobraźnię i ciało. Spowodował, że jeszcze częściej uśmiecham się do siebie. Zacząłem tańczyć nawet we śnie. Ostatnio grałem spektakl w teatrze i nie mogłem w to uwierzyć, jak bardzo taniec odmienił moje aktorstwo. Spowodował ogromną świadomość ciała, ale też dodał mi jeszcze więcej pewności siebie, również na scenie. Kocham tańczyć. Tańczcie - czytamy w przejmującym wpisie Marcina.

