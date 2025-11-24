Mikołaj Bagiński o kulisach finału "Tańca z Gwiazdami"

Siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" przeszła już do historii, ale nadal wzbudza wiele emocji. Do finału przeszły trzy pary: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. Najwięcej głosów widzów dostali Mikołaj z Magdaleną i to waśnie oni otrzymali Kryształową Kulę oraz główną nagrodę pieniężną.

Wygrana 24-letniego influencera była zaskoczeniem dla wielu. Mikołaj Bagiński przed startem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" nie był zbyt znany telewidzom. I chociaż z tańcem radził sobie nieco gorzej od rywali z finału, to podbił serca fanów programu swoją naturalnością i serdecznością.

Jak na gwiazdę sieci przystało "Bagi" relacjonował swoje postępy w show w internecie. Teraz ukazał się jego ostatni taneczny vlog, w którym opowiedział o kulisach finału siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". W pewnym momencie wspomniał o Agnieszce Kaczorowskiej (33 l.) i Marcinie Rogacewiczu (45 l.). Mikołaj wyznał, że lubi parę numer siedem i zaraz dodał, że raczej nie zadają się z innymi uczestnikami.

Ja wam powiem tak, ja jako taka osoba, która jest najmłodsza stąd, myślę, że mam prawo po prostu trochę wam zrelacjonować, co tutaj się dzieje. I trochę mieć luz, co i kto o mnie powie. Więc, za mną Aga i Marcin. Ja ich bardzo lubię, ale oni nie gadają z innymi tutaj po prostu - podsumował "Bagi".

"Taniec z Gwiazdami": Konflikt za kulisami programu

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpadli z programu w siódmym odcinku, a podczas pożegnania nie kryli swojego rozczarowania. Ich zachowanie wzbudziło wiele kontrowersji, a z czasem doszły kolejne. W sieci pojawiły się doniesienia o konflikcie zakochanych z pozostałymi uczestnikami, a na krótko przed finałem aktor wysunął pod ich adresem mocne oskarżenia. Na próbach przed ostatnim odcinkiem para numer siedem miała trzymać się z dala od innych.

Dystans między ekipą "Tańca" było widać również podczas relacji z finału. Nie brakowało jednak miłych momentów. Na nagraniu opublikowanym przez Mikołaja Bagińskiego została uwieczniona krótka rozmowa aktorskiej pary i "Bagiego" na chwilę przed finałowymi występami. Agnieszka i Marcin życzyli młodszemu koledze powodzenia.

