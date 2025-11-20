"Taniec z Gwiazdami": Wielkie emocje do samego końca!

W minioną niedzielę odbył się wyczekiwany finał siedemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". O Kryształową Kulę walczyły trzy pary: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. Finaliści zaprezentowali się na parkiecie w aż trzech układach tanecznych.

Jurorów zachwycili Weronika z Kamilem i nagrodzili ich aż trzema czterdziestkami, a gwiazda "Profilerki" została okrzyknięta najlepiej tańczącą aktorką w historii "Tańca z Gwiazdami". Dwa punkty mniej otrzymali Maurycy z Sarą. Podium zamykali Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska. Jednak to właśnie oni cieszyli się największą sympatią widzów i zdobyli główną wygraną. Po ogłoszeniu wyników Mikołaj i Magda nie kryli wzruszenia. "Bagi" całą finansową nagrodę, 200 tysięcy złotych, przeznaczył na organizację wspierającą osoby z zespołem Downa oraz ich opiekunów.

Emocje po finale jeszcze nie opadły, a producenci już pracują nad nowym odcinkami. Wiadomo już, że wiosenna edycja ruszy w niedzielę, 1 marca 2026 roku. Wielką niewiadomą są na razie uczestnicy osiemnastej edycji.

"Taniec z Gwiazdami": To pierwsi uczestnicy 18. edycji?

Niedawno informowaliśmy o możliwym udziale w show... Zenona Martyniuka! Nie jest również tajemnicą, że Edward Miszczak chętnie zobaczyłby na parkiecie Helenę Englert. Młoda aktorka może przy tym liczyć na rekordowe wynagrodzenie. Na razie nic nie zostało potwierdzone. Za to fani "Tańca z Gwiazdami" mają już swoje typy! Na oficjalnym Instagramie show pojawiło się nagranie, które według internautów zdradza pierwszych uczestników!

Widać na nim dziennikarkę Polsat News, Martę Budzyńską oraz Dariusza "Stolarza" Wardziaka, znanego m.in. z programu "Nasz nowy dom".

Parkiet "Tańca z Gwiazdami" przechodzi metamorfozę! Marta Budzyńska i Darek Stolarz już działają, żeby na nową edycję był w idealnej formie. Gwiazdy zatańczą, a parkiet zalśni jak nowy! - napisano pod nagraniem.

Internauci nie mają wątpliwości, że wybór bohaterów filmiku nie był przypadkowy.

Nowy parkiet, nowi uczestnicy. Może i nowi jurorzy?; Myślę, że te dwie osoby to pierwsi uczestnicy nowej edycji; Marta Budzyńska na parkiecie! Codziennie radzi sobie z poważnymi tematami, ciekawe, jak poradziłaby sobie z sambą?; Pan Darek do TzG koniecznieeee!!!; Też jestem za tym aby Darek zatańczył w następnej edycji.

