Wygrał "Taniec z Gwiazdami" i oddał pieniądze. Szczytny cel!

Kulisy finału zawsze są pełne energii, ale tym razem emocje sięgnęły zenitu. Po ogłoszeniu wyników Mikołaj i Magda nie kryli wzruszenia. Magda przyznała, że dosłownie ugięły się pod nią nogi, a całe zwycięstwo wciąż wydaje im się jak sen. To jednak nie ich emocje najmocniej poruszyły fanów. Najwięcej mówi się o decyzji Mikołaja, który całą wygraną finansową - 200 tysięcy złotych, przeznaczył na organizację wspierającą osoby z zespołem Downa oraz ich opiekunów.

"Taniec z Gwiazdami": Bagi oddał całą swoją wygraną na szczytny cel

Mikołaj Bagiński od pierwszego odcinka podkreślał, że jego udział w programie nie jest tylko przygodą taneczną, ale również misją. Influencer otwarcie mówił o chęci zwiększenia świadomości społecznej na temat zespołu Downa i o konieczności wspierania osób z niepełnosprawnością oraz rodzin mierzących się z codziennymi wyzwaniami.

W rozmowie z "Super Expressem" po finale wyjaśnił, że decyzję o przekazaniu nagrody podjął jeszcze zanim w ogóle marzył o wygranej.

Ja po prostu myślę, że wchodząc z konkretną misją do programu, również z tą samą misją chciałbym z niego wychodzić i wchodząc do programu z taką przekminą, że chciałbym zwiększyć świadomość ludzi o zespole Downa, wychodząc z tego programu z bonem na 200 koła, uważam, że ten bon powinien pójść w to miejsce, o którym powiedziałem, czyli na stowarzyszenie, które wspierają nie tylko osoby z zespołem Downa, ale również opiekunów osób z zespołem Downa - mówi "Super Expressowi" Bagiński.

Podziękował również widzom, którzy w trakcie programu wielokrotnie wspierali jego działania, a także osobom, które pisały, że dzięki jego słowom zaczęły inaczej patrzeć na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jego gest został entuzjastycznie odebrany przez widzów, którzy są pod wrażeniem jego gestu!

Obok tej poruszającej decyzji pojawiło się również pytanie o plany Magdy. W przeciwieństwie do partnera, tancerka przyznała szczerze, że jeszcze nie wie, na co przeznaczy swoją część nagrody.

A to jeszcze... szczerze... tak bardzo nie spodziewałam się wygranej, że nie mam do końca pojęcia - mówi nam Magda Tarnowska.

