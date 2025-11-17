"Taniec z Gwiazdami": Niezwykłe muzyczne występy w finale

Siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" przeszła do historii. W niedzielnym finale o Kryształową Kulę rywalizowali Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. Wszystkie pary zaprezentowały aż trzy układy tameczne. Jurorzy najwyższą ocenę (aż 120 punktów) przyznali Wiktorii i Kamilowi. Jednak widzowie zadecydowali, że główna wygrana trafiła do Mikołaja i Magdy.

W finałowym odcinku nie zabrakło niespodzianek. Muzyczną gwiazdą wieczoru był brytyjski wokalista Calum Scott, autor hitów "You Are the Reason" oraz "Dancing On My Own". Muzyk wystąpił aż dwukrotnie. Najpierw wykonał swój największy przebój, a pod koniec odcinka zaśpiewał w specjalnym wirtualnym duecie z... Whitney Houston.

Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino rozpalili parkiet w "Tańcu z Gwiazdami"

Jednak show zdecydowanie skradła Justyna Steczkowska, która przed laty wzięła udział w szóstej edycji "Tańca z Gwiazdami" za czasów TVN. Na parkiecie towarzyszył jej Stefano Terrazzino. Dla piosenkarki był to niezwykle intensywny czas. Mordercze treningi łączyła z koncertami oraz obowiązkami rodzinnymi. "Byłam przemęczona, ale szczęśliwa" - wyznała po latach.

Justyna i Stefano doszli do finału, gdzie ostatecznie zajęli drugie miejsce. Do programu powrócili po osiemnastu latach! I znowu zachwycili Wykonali ogniste tango do utworów "Cell Block Tango" z musicalu "Chicago" i "El Tango De Roxanne" z musicalu "Moulin Rouge". Ich taniec rozgrzał publiczność do czerwoności. Gdyby teraz brali udział w rywalizacji, to takim występem mogliby wytańczyć sobie Kryształową Kulę!

53-letnia Justyna Steczkowska weszła na parkiet w czarnym, koronkowym body, które można było pomylić z bielizną. Trudno było od niej oderwać wzrok! Razem ze Stefano dosłownie oczarowali widzów!

To było NIE SA MO WI TE!!!!; Ogniste to było; Noo Pani Justyna to potrafi. MEGA FIGURA; I to był taniec godny finału! Wow, przeogromne brawa; Najlepszy taniec tej edycji, dziękuję za uwagę - pisali zachwyceni internauci!

