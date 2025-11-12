Zjawiskowa Justyna Steczkowska na koncercie "Wspólna Niepodległa". Margaret na scenę weszła w futrze!

W miniony wtorek w całej Polsce trwały uroczyste obchody Dnia Niepodległości. W warszawskiej Cytadeli odbył się koncert "Wspólna Niepodległa", w którym uczestniczyło wiele polskich gwiazd. Na scenie pojawiły się m.in. Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska czy Natalia Szroeder. W tym wyjątkowym dniu zaprezentowały się w eleganckich stylizacjach.

Gwiazdy na koncercie "Wspólna Niepodległa" 

11 listopada cała Polska obchodziła Święto Niepodległości. Z tej okazji przygotowano wiele wyjątkowych wydarzeń. Najwięcej z nich zaplanowano w stolicy. Rano odbył się Bieg Niepodległości. Ulicami Warszawy przeszedł również Marsz Niepodległości. Z kolei na terenach Cytadeli i Krakowskiego Przedmieścia odbył się Festiwal "Wspólna Niepodległa".

W ramach wydarzenia odbyły się m.in. występy, gry i warsztaty, pokazy tańców narodowych, parady rekonstruktorów i wspólne śpiewanie hymnu. Jego zwieńczeniem był wyjątkowy koncert. Na scenie wystąpiło 16 artystów z 16 województw:

  • Ania Dąbrowska (woj. lubelskie),
  • Błażej Król (woj. lubuskie),
  • Dawid Tyszkowski (woj. opolskie),
  • Justyna Steczkowska (woj. podkarpackie),
  • Justyna Święs (woj. śląskie),
  • Kasia Lins (woj. wielkopolskie),
  • Kuba Kawalec (woj. świętokrzyskie),
  • Kwiat Jabłoni (woj. mazowieckie),
  • Łukasz Zagrobelny (woj. dolnośląskie),
  • Margaret (woj. zachodniopomorskie),
  • Natalia Szroeder (woj. pomorskie),
  • Piotr Rogucki (woj. łódzkie),
  • Sebastian Karpiel-Bułecka (woj. małopolskie),
  • Tomasz Organek (woj. podlaskie),
  • Wiktoria Kida (woj. kujawsko-pomorskie),
  • Wozz Lozowski (woj. warmińsko-mazurskie).

Elegancka Justyna Steczkowska, koronkowa Natalia Szroeder i Margaret w futrze

Gwiazdy polskiej muzyki na scenie zaprezentowały się od jak najlepszej strony. Pokazały nie tylko swój talent, ale również poczucie stylu. Justyna Steczkowska kolejny raz udowodniła, że jest prawdziwą diwą. Na koncercie wystąpiła w przepięknej bordowej sukni z głębokim dekoltem i ozdobnymi akcentami.

Natalia Szroeder wyszła w czarnej, koronkowej kreacji do samej ziemi. Ania Dąbrowska postawiła na bardziej przebojową stylizację - błyszczącą srebrną suknię z piórami przy rękawach. Za to Margaret wprowadziła na scenę młodzieżową energię. Piosenkarka miała na sobie obcisły, czarny kombinezon oraz kozaczki w tym samym kolorze. Dopełnieniem stylizacji było wielkie futro!

