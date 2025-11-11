Patriotyczne wpisy gwiazd! Tak 11 listopada uczcili polską wolność

2025-11-11 16:31

11 listopada to dzień, który łączy Polaków niezależnie od wieku, poglądów czy miejsca zamieszkania. W Święto Niepodległości, gdy ulice wypełniają się biało-czerwonymi flagami, także polskie gwiazdy nie zapominają o tym wyjątkowym dniu. W mediach społecznościowych publikują poruszające wpisy i zdjęcia, przypominając o wartościach.

Każdego roku 11 listopada w Polsce nabiera wyjątkowego znaczenia. Dla jednych to czas wspomnień o bohaterach, którzy oddali życie za kraj, dla innych powód do radosnego świętowania i dumy narodowej. Dzień Niepodległości ma wiele twarzy, ale zawsze niesie ze sobą to samo przesłanie: wdzięczność za wolność. W erze mediów społecznościowych także celebryci chętnie wykorzystują swoje profile, by uczcić to święto. Sprawdźcie, kto w tym roku o nim pamiętał.

Tłum gwiazd świętuje 11 listopada. Co za patrioci

W tym roku wśród gwiazd, które zdecydowały się publicznie uczcić Święto Niepodległości, znalazł się Michał Żebrowski. Aktor zamieścił w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym wspomniał o swojej artystycznej drodze i wdzięczności wobec Polski. Podobne emocje wyraziła Martyna Wojciechowska. Podróżniczka i dziennikarka, która od lat zwraca uwagę na znaczenie wolności, w swoim poście przypomniała o wydarzeniach z 1918 roku. Do grona znanych osób, które włączyły się w internetowe obchody, dołączyła również Kinga Rusin. Dziennikarka opublikowała prostą, ale wymowną grafikę z biało-czerwoną flagą.

W sieci nie zabrakło także wpisów Doroty Gardias, Marzeny Rogalskiej, Kevina Mgleja, Olgi Bołądź czy Cleo. To właśnie te gwiazdy, w tym dniu chciały przypomnieć o wspólnych wartościach. Artyści, sportowcy i influencerzy publikowali zdjęcia z rodzinnych obchodów, flagami i cytatami o patriotyzmie. W komentarzach fani dziękowali za pamięć i podkreślali, że takie gesty pokazują, iż Święto Niepodległości to coś więcej niż tylko data w kalendarzu.

