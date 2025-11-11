Anna Popek cała na biało i czerwono! Tak prezentowała się podczas Narodowego Święta Niepodległości

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-11-11 14:07

Anna Popek, podobnie jak wielu Polaków w całym kraju, 11 listopada świętowała kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Nie mogło jej zabraknąć podczas obchodów, jakie zaplanowano w stolicy. Pogoda nie dopisała, ale gwiazda telewizji i tak postawiła na bardzo elegancki strój. Wszystko relacjonowała w sieci. Wspomniała o bardzo podniosłym nastroju. Zobaczcie!

11 listopada Polacy w całym kraju obchodzą Narodowe Święto Niepodległości. To już 107. rocznica odzyskania wolności po 123 latach zaborów. W Warszawie odbywają się uroczystości państwowe z udziałem władz. Była odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, Sejm i Senat są otwarte dla odwiedzających, a na Marsz Niepodległości ściągnęli Polacy z całego kraju. W wielu miastach organizowane są marsze, koncerty patriotyczne i biegi niepodległości. To dzień radości, dumy i wspólnego śpiewania hymnu, choć, jak od lat, jest obawa o burdy czy bójki.

Podczas warszawskich uroczystości nie mogło zabraknąć Anny Popek, która pojawiła się na Placu Piłsudskiego w biało-czerwonym stroju i z kotylionem w klapie płaszcza.

Anna Popek celebruje Święto Niepodległości

Anna Popek była jedną ze znanych osób, które uczestniczyły w uroczystościach w stolicy. Pojawiła się na Placu Piłsudskiego i z dumą spoglądała na polskie wojsko równo ustawione niedaleko Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie odbyła się uroczysta zmiana warty. 

Święto Niepodległości. Bez polskich żołnierzy nie byłoby to możliwe. Dziękujemy! - napisała i opublikowała ujęcie z wojskowymi na pierwszym planie.

Opowiedziała też o swojej drodze przez warszawskie ulice:

Krakowskie Przedmieście całe w biało-czerwonych barwach. Dzieci, rodziny, dorośli... Z różnych stron Polski przyjechali, żeby się cieszyć razem odzyskaną niepodległością.

Gdy stawiła się na miejscu docelowym, z radością podziwiała polskich wojskowych.

To przyjemność patrzeć na wojsko polskie - mówiła.

Chwilę później Popek pokazała się swoim instagramowym fanom i pozdrowiła ich, podkreślając, że jest w bardzo podniosłym nastroju. Na uroczystościach stawiła się w biało-czerwonym stroju i z kotylionem w kolorach polskiej flagi na piersi.

