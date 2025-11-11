Marsz Niepodległości 2025 na żywo. Relacja z Warszawy. "Chcę zobaczyć Polskę samodzielną i niezakompleksioną"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Piotr Lis
Piotr Lis
2025-11-11 12:43

Dziś, w Święto Niepodległości 11 listopada 2025 roku, Warszawa przygotowuje się do jednego z ważniejszych wydarzeń patriotycznych w Polsce – Marszu Niepodległości. Tysiące Polaków, zjednoczonych pod hasłem „Jeden naród – silna Polska”, wypełni ulice stolicy, by wspólnie świętować 107. rocznicę odzyskania niepodległości.

Super Express Google News
  • W Warszawie trwają przygotowania do Marszu Niepodległości 2025, który zgromadzi tysiące Polaków świętujących 107. rocznicę odzyskania niepodległości.
  • Uczestnicy wyruszą z ronda Dmowskiego o godzinie 14:30, by przejść ulicami stolicy, a następnie dotrzeć na błonia PGE Narodowego.
  • Sprawdź, jakie utrudnienia czekają mieszkańców i czy prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w tegorocznych obchodach. Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Marsz Niepodległości 2025. Harmonogram wydarzeń

Marsz Niepodległości 2025 w Warszawie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez organizatorów, dzień 11 listopada rozpoczął się od wydarzeń towarzyszących. W godzinach 9-14 w pasażu Szymborskiej, zlokalizowanym przy Pałacu Kultury i Nauki, funkcjonuje Miasteczko Niepodległości. O godzinie 11, w kościele pw. Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim zaplanowano mszę świętą.

Główna część dzisiejszych obchodów, czyli Marsz Niepodległości 2025, ma rozpocząć się o godzinie 14 na rondzie Dmowskiego. Wcześniej, o godzinie 13, na tym samym miejscu odbędzie się modlitwa różańcowa. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, około godziny 14:30, uczestnicy wyruszą w trasę. Marsz przejdzie Al. Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego, a następnie Wybrzeżem Szczecińskim, zmierzając w kierunku błoni PGE Narodowego.

Po dotarciu na błonia PGE Narodowego, około godziny 16:30, zaplanowano występy artystyczne na Scenie Niepodległości. Na miejscu dostępna będzie również strefa gastronomiczna. Zakończenie wszystkich dzisiejszych wydarzeń przewidziano na godzinę 20.

Utrudnienia w ruchu

W związku z organizacją Marszu Niepodległości 2025, mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej. Policja i służby miejskie będą dbały o bezpieczeństwo uczestników oraz minimalizowanie zakłóceń, jednak zmiany w organizacji transportu są nieuniknione. Rekomenduje się sprawdzanie aktualnych informacji o objazdach i korzystanie z komunikacji miejskiej.

Marsz Niepodległości 2024. Race na ulicach Warszawy
Marsz Niepodległości 2024 w Warszawie cz.2
23 zdjęcia

Obecność polityków na Marszu Niepodległości 2025

Tegoroczny Marsz Niepodległości budzi zainteresowanie również w kontekście potencjalnej obecności polityków. W minionych latach wydarzenie to gromadziło przedstawicieli prawej strony sceny politycznej. Jak informowała Polska Agencja Prasowa (PAP), organizatorzy byli pytani o możliwy udział prezydenta Karola Nawrockiego. Prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Bartosz Malewski, w swojej wypowiedzi stwierdził: „Nie będzie dla nas żadnym zdziwieniem, jeśli prezydent podejmie decyzję o tym, by również w tym roku się pojawić”. Uczestniczył w zgromadzeniu w przeszłości. Sam prezydent 8 listopada zapowiedział na X: "Do zobaczenia na Marszu Niepodległości". Śledź naszą relację na żywo ze Święta Niepodległości.

Marsz Niepodległości 2025 - relacja na żywo.

Na żywo

Marsz Niepodległości 2025 na żywo

13:35

Para prezydencka na mszy za Ojczyznę. Karol i Marta Nawroccy modlili się w Świątyni Opatrzności Bożej
Para prezydencka na mszy za Ojczyznę. Karol i Marta Nawroccy modlili się w Świątyni Opatrzności Bożej

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą Nawrocką uczestniczyli w mszy świętej za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 

13:29

Na placu Piłsudskiego trwają uroczystości. Trwa uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Odegrano hymn, a żołnierze kompanii reprezentacyjnej odśpiewali pieśń I Brygady Legionów Polskich "My, Pierwsza Brygada („Legiony”).

13:17

- Jest fajnie, dużo flag. Przyjechaliśmy tu specjalnie na ten marsz - opowiada "SE" pani Beata (35 l.), która z przyjechała z Białegostoku z synem Rafałem (9 l.).

13:13

Marsz Niepodległości 2025 na żywo. Relacja z Warszawy. Chcę zobaczyć Polskę samodzielną i niezakompleksioną
Zobacz galerię 5 zdjęć

Zobacz najnowsze zdjęcia!

13:08

W centrum panuje wesoła, patriotyczna atmosfera. Nasi rozmówcy z uśmiechem na twarzach opowiadają o dzisiejszym święcie. Spotkaliśmy też pana Sprężynkę, który przygrywa na gitarze. 

13:01

- Na marszu jestem kolejny raz. Wspaniałe emocje. Byłam też na zaprzysiężeniu prezydenta i na paradzie wojskowej. Tyle lat żyję i proszę mi wierzyć, pierwszy raz widziałam tak zmobilizowany naród - słyszymy od pani Jadwigi Sikorskiej (75 l.) z Gdańska.

12:54

Jak co roku, na słupach w stolicy pojawiły się kotyliony. 

12:47

- Każdy przynajmniej raz powinien wziąć udział w Marszu Niepodległości - mówi pani Elżbieta, która przyjechała z Górnego Śląska.

12:41

– Przyjechałem tutaj, bo jestem Polakiem. Czuję, że taka manifestacja jak Święto Niepodległości jest potrzebna. Bardziej czy mniej, ale identyfikuję się z ruchem narodowym, czyli patriotycznym, a nie kosmopolitycznym – mówi nam pan Łukasz, który przyszedł na marsz z synem Olkiem. Jak widzi Polskę za 10 lat od teraz? – Bogatszą i bezpieczniejszą niż teraz. To może być trudne, ale do zrobienia. Przede wszystkim chcę zobaczyć Polskę samodzielną i niezakompleksioną – odpowiada.

12:32

- Choć marsz oficjalnie rozpoczyna się dopiero o godzinie 14, już teraz widać tłumy z biało-czerwonymi flagami. Uczestnicy zjeżdżają metrem do centrum - informuje reporter "SE" Piotr Lis.

12:30

Rozpoczynamy relację na żywo z Marszu Niepodległości 2025.

Sonda
Święto Niepodległości 11 listopada bardziej łączy Polaków, czy dzieli?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA
KAROL NAWROCKI
WARSZAWA
MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI