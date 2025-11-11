Marsz Niepodległości 2025 na żywo. Relacja z Warszawy. "Chcę zobaczyć Polskę samodzielną i niezakompleksioną"

W Warszawie trwają przygotowania do Marszu Niepodległości 2025, który zgromadzi tysiące Polaków świętujących 107. rocznicę odzyskania niepodległości.

Uczestnicy wyruszą z ronda Dmowskiego o godzinie 14:30, by przejść ulicami stolicy, a następnie dotrzeć na błonia PGE Narodowego.

Sprawdź, jakie utrudnienia czekają mieszkańców i czy prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w tegorocznych obchodach. Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Marsz Niepodległości 2025. Harmonogram wydarzeń

Marsz Niepodległości 2025 w Warszawie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez organizatorów, dzień 11 listopada rozpoczął się od wydarzeń towarzyszących. W godzinach 9-14 w pasażu Szymborskiej, zlokalizowanym przy Pałacu Kultury i Nauki, funkcjonuje Miasteczko Niepodległości. O godzinie 11, w kościele pw. Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim zaplanowano mszę świętą.

Główna część dzisiejszych obchodów, czyli Marsz Niepodległości 2025, ma rozpocząć się o godzinie 14 na rondzie Dmowskiego. Wcześniej, o godzinie 13, na tym samym miejscu odbędzie się modlitwa różańcowa. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, około godziny 14:30, uczestnicy wyruszą w trasę. Marsz przejdzie Al. Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego, a następnie Wybrzeżem Szczecińskim, zmierzając w kierunku błoni PGE Narodowego.

Po dotarciu na błonia PGE Narodowego, około godziny 16:30, zaplanowano występy artystyczne na Scenie Niepodległości. Na miejscu dostępna będzie również strefa gastronomiczna. Zakończenie wszystkich dzisiejszych wydarzeń przewidziano na godzinę 20.

Utrudnienia w ruchu

W związku z organizacją Marszu Niepodległości 2025, mieszkańcy Warszawy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej. Policja i służby miejskie będą dbały o bezpieczeństwo uczestników oraz minimalizowanie zakłóceń, jednak zmiany w organizacji transportu są nieuniknione. Rekomenduje się sprawdzanie aktualnych informacji o objazdach i korzystanie z komunikacji miejskiej.

Marsz Niepodległości 2024. Race na ulicach Warszawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Obecność polityków na Marszu Niepodległości 2025

Tegoroczny Marsz Niepodległości budzi zainteresowanie również w kontekście potencjalnej obecności polityków. W minionych latach wydarzenie to gromadziło przedstawicieli prawej strony sceny politycznej. Jak informowała Polska Agencja Prasowa (PAP), organizatorzy byli pytani o możliwy udział prezydenta Karola Nawrockiego. Prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Bartosz Malewski, w swojej wypowiedzi stwierdził: „Nie będzie dla nas żadnym zdziwieniem, jeśli prezydent podejmie decyzję o tym, by również w tym roku się pojawić”. Uczestniczył w zgromadzeniu w przeszłości. Sam prezydent 8 listopada zapowiedział na X: "Do zobaczenia na Marszu Niepodległości". Śledź naszą relację na żywo ze Święta Niepodległości.

Marsz Niepodległości 2025 - relacja na żywo.

Na żywo Marsz Niepodległości 2025 na żywo 13:35 Para prezydencka na mszy za Ojczyznę. Karol i Marta Nawroccy modlili się w Świątyni Opatrzności Bożej Wcześniej prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą Nawrocką uczestniczyli w mszy świętej za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 13:29 Na placu Piłsudskiego trwają uroczystości. Trwa uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Odegrano hymn, a żołnierze kompanii reprezentacyjnej odśpiewali pieśń I Brygady Legionów Polskich "My, Pierwsza Brygada („Legiony”). Uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 🇵🇱 pic.twitter.com/SH259aDaYe — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 11, 2025 13:17 - Jest fajnie, dużo flag. Przyjechaliśmy tu specjalnie na ten marsz - opowiada "SE" pani Beata (35 l.), która z przyjechała z Białegostoku z synem Rafałem (9 l.). 13:13 Zobacz galerię 5 zdjęć Zobacz najnowsze zdjęcia! 13:08 W centrum panuje wesoła, patriotyczna atmosfera. Nasi rozmówcy z uśmiechem na twarzach opowiadają o dzisiejszym święcie. Spotkaliśmy też pana Sprężynkę, który przygrywa na gitarze. 13:01 - Na marszu jestem kolejny raz. Wspaniałe emocje. Byłam też na zaprzysiężeniu prezydenta i na paradzie wojskowej. Tyle lat żyję i proszę mi wierzyć, pierwszy raz widziałam tak zmobilizowany naród - słyszymy od pani Jadwigi Sikorskiej (75 l.) z Gdańska. 12:54 Jak co roku, na słupach w stolicy pojawiły się kotyliony. 🇵🇱 Macie już biało-czerwoną kokardę narodową? 🤍❤️



Znajdziecie je na:

- słupie przy przy Placu Unii Lubelskiej

- słupie przy Marszałkowskiej (róg Wspólnej)

- słupie u zbiegu Królewskiej i Niżyńskiego

- słupie na pl. Wilsona

- słupie na Rondzie Waszyngtona (od strony Stadionu) pic.twitter.com/DPLsjvq3cu — Warszawa (@warszawa) November 11, 2025 12:47 - Każdy przynajmniej raz powinien wziąć udział w Marszu Niepodległości - mówi pani Elżbieta, która przyjechała z Górnego Śląska. 12:41 – Przyjechałem tutaj, bo jestem Polakiem. Czuję, że taka manifestacja jak Święto Niepodległości jest potrzebna. Bardziej czy mniej, ale identyfikuję się z ruchem narodowym, czyli patriotycznym, a nie kosmopolitycznym – mówi nam pan Łukasz, który przyszedł na marsz z synem Olkiem. Jak widzi Polskę za 10 lat od teraz? – Bogatszą i bezpieczniejszą niż teraz. To może być trudne, ale do zrobienia. Przede wszystkim chcę zobaczyć Polskę samodzielną i niezakompleksioną – odpowiada. 12:32 - Choć marsz oficjalnie rozpoczyna się dopiero o godzinie 14, już teraz widać tłumy z biało-czerwonymi flagami. Uczestnicy zjeżdżają metrem do centrum - informuje reporter "SE" Piotr Lis. 12:30 Rozpoczynamy relację na żywo z Marszu Niepodległości 2025.

Odśwież relację