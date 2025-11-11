Rafał Trzaskowski o Marszu Niepodległości. Skomentował obecność Karola Nawrockiego

Rafał Trzaskowski monitoruje przebieg Marszu Niepodległości w Warszawie ze Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.

Prezydent Warszawy poinformował, że na razie nie odnotowano poważnych incydentów, ale uczestnicy naruszają zakaz używania środków pirotechnicznych.

Trzaskowski wyraził nadzieję, że obecność Prezydenta RP Karola Nawrockiego wpłynie dyscyplinująco na uczestników marszu, zapewniając jego spokojny przebieg.

Zaapelował do mieszkańców i uczestników o korzystanie z komunikacji miejskiej ze względu na utrudnienia w ruchu w centrum Warszawy.

Rafał Trzaskowski monitoruje Marsz Niepodległości

W Narodowe Święto Niepodległości ulicami Warszawy ponownie przechodzi Marsz Niepodległości - wydarzenie, które co roku gromadzi tysiące Polaków. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, choć sam nie bierze udziału w pochodzie, od początku bacznie obserwuje jego przebieg, koordynując działania służb w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. W najnowszym oświadczeniu, Trzaskowski podkreślił, że „na razie nie ma żadnych poważnych incydentów” związanych z marszem. Jest to informacja o tyle istotna, że w przeszłości wydarzenie to bywało źródłem napięć i konfliktów.

Brak poważnych incydentów i apele o dyscyplinę

Rafał Trzaskowski w rozmowie z dziennikarzami zwrócił uwagę, że pełne statystyki dotyczące liczby uczestników Marszu Niepodległości zostaną podane po jego faktycznym rozpoczęciu, kiedy to będzie możliwe precyzyjne oszacowanie frekwencji. Podkreślił również, że na terenie stolicy obowiązują liczne zakazy, w tym zakaz noszenia broni, używania dronów oraz – co istotne – środków pirotechnicznych, wprowadzony przez wojewodę. „Jak widać, duża część uczestników nie zastosowała się do tego zakazu i policja będzie wyciągać z tego konsekwencje” – zaznaczył prezydent Warszawy, wskazując na widoczne naruszenia regulacji.

Trzaskowski o uczestnictwie Karola Nawrockiego

Mimo tych naruszeń, Trzaskowski wyraził optymizm co do ogólnego charakteru marszu. „Nie mogę spodziewać się, by marsz był niespokojny, bo pan prezydent zapowiedział swój udział” – powiedział, nawiązując do obecności Prezydenta RP Karola Nawrockiego. „Mam nadzieję, że to podziała na wszystkich uczestników marszu w sposób dyscyplinujący i ten marsz w tym roku będzie spokojny, bo różnie to wyglądało w latach poprzednich. Bywało tak, że marsze były spokojne. Bywało tak, że mieliśmy do czynienia z łamaniem prawa, jeżeli chodzi o transparenty, wykrzykiwane slogany, a nawet odchodziło do dewastowania miasta” – przypomniał prezydent, wyrażając nadzieję na spokojny przebieg tegorocznej edycji.

Na koniec, prezydent Trzaskowski zaapelował do mieszkańców Warszawy i uczestników wydarzenia o korzystanie z komunikacji miejskiej. „Tak jest najbezpieczniej i najlepiej poruszać się po mieście” – podkreślił, mając na uwadze wzmożony ruch i utrudnienia w centrum stolicy.